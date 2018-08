Droomparken is ook prima studentenhuis

'Droomparken' heet het terrein met 277 vakantiechalets en -huizen. Meestal zitten hier gezinnen of stellen, ver weg van werk of studie, maar straks zijn 25 houten chalets studentenhuisjes.



Het is de tweede keer dat Droomparken UvA-studenten onderbrengt. Een gekke combi? Nee hoor. Het recreatiepark zoekt vaker deals met partijen die omhoogzitten. Soms zijn dat piloten die, dichtbij Schiphol, even in de vakantiehuisjes wonen. Of het zijn voetballertjes uit de talentpool van Vitesse die bij Arnhem voor korte tijd in een Droompark een onderkomen zoeken.



Tijdelijke oplossing

"Het is een tijdelijke oplossing," zegt Hans den Boer, medewerker huisvesting van de UvA, de keuze. "De woningnood is zo groot, er is een tekort van meer dan 11.000 studentenkamers in de stad."



Internationale studenten hebben het nog moeilijker dan Nederlandse, want zij moeten meteen een slaapplaats hebben. "Ze kunnen niet thuis blijven slapen." Twee 'residence assistants' maken de studenten wegwijs.