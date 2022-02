Droomopdracht volbracht: directeur Sandra den Hamer vertrekt bij Eye

In september 2022 werkt Den Hamer precies vijftien jaar bij Eye. Beeld Harmen de Jong

In 2007 werd Sandra den Hamer gevraagd leiding te geven aan het filmmuseum, dat toen nog huisde in het Vondelparkpaviljoen. De verhuizing naar een spectaculair gebouw aan de noordelijke IJ-oever stond toen al op de kaart. Dit jaar bestaat Eye Filmmuseum aan het IJ tien jaar. Den Hamer wil, nu de wereld na alle lockdowns weer open gaat, plaatsmaken voor ‘nieuwe perspectieven’, laat ze in een verklaring weten.

‘Professioneel gezien is Eye (inclusief de mensen die er komen en die er werken) de liefde van mijn leven. Dat zal ook zo blijven,’ aldus Hamer, die hiervoor 23 jaar bij het International Film Festival in Rotterdam werkte. Maar ze vindt het tijd voor verandering. Ze wil wel actief blijven in de wereld van kunst, film en makers.

In een interview in Het Parool noemde Hamer het directeurschap van Eye een ‘droomopdracht’. “Er moest niet alleen een nieuw museum komen, en een betere plek voor het archief, maar ook een nieuw instituut dat beheert, aan landelijke educatie en internationale promotie doet en een voedingsbodem biedt voor debat en reflectie. Toen begon het te kriebelen.”

In september 2022 werkt Den Hamer precies vijftien jaar bij Eye. Naast de voorbereiding en de bouw van een nieuw museumgebouw en een nieuw collectiecentrum is in die periode de fusie volbracht van een aantal filminstellingen. Ook werd de collectie gedigitaliseerd en werd er een nieuwe identiteit en een nieuw programma ontwikkeld.

‘Sandra den Hamer heeft Eye tot een internationaal voorbeeld stellend filminstituut gemaakt, waarin het eigentijdse en het historische gelijk opgaan en de maker voorop staat,’ aldus Lex ter Braak, voorzitter a.i. van de Raad van Toezicht. Hij roemt ook de manier waarop Den Hamer ‘aanhoudend en met veel succes’ het belang van filmeducatie voor jongeren en scholieren heeft uitgedragen, evenals het belang van de Nederlandse film.