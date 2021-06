Droom die uitkomt? In de Houthavens komt een beddenbioscoop

Beeld -

In de 4200 vierkante meter grote bioscoopzaal komen vijftien tweepersoons boxsprings te staan. Liggend kan je een film kijken en eten en drinken wordt geserveerd aan bed. Elk bed staat op een verhoogd plateau, zodat je heerlijk onderuitgezakt naar de film kunt kijken.

Het idee komt uit de koker van matrassenmerk Matt Sleeps. Eigenaar Joep Verbunt vond het na tweehonderd dagen films thuis in bed kijken, tijd voor iets speciaals. “En dus komen we met de heropening van de bioscopen met iets heel bijzonders; Nederlands allereerste beddenbioscoop.”

Een plek reserveer je vanaf 45 euro, waarna je met zijn tweetjes van een film kunt genieten. Voorstellingen zijn over de hele dag verspreid. Dus je kunt nog even snoozen in bed terwijl je in de bioscoop ligt, een middagdutje doen, of nog even een film kijken voor je gaat slapen. Na iedere film worden de bedden verschoond. Een pyjama is niet verplicht.