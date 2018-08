Droogte is nekslag voor de stadsnatuur

Volgens Daalder zijn de insectenetende vogels wel zwaar de dupe. "Insectenlarven, maar ook wormen zitten zo diep dat ze daar met hun ­snavels niet bij komen. Bovendien is de grond zo hard dat een vogel daar niks uit krijgt."



"Ze kunnen hun jongen moeilijk voeren. Dat zorgt weer voor een hoge sterfte van jonge vogels. Dit is een slecht broedseizoen." Op de Veluwe gaan veel jonge dassen en wilde zwijnen dood omdat de insecten te diep in de grond zitten, zegt boswachter Henk Ruseler.



Muggen en wespen gedijen

De omstandigheden zijn extreem, zegt Daalder, met extreme uitingen. "Ik zag de karpers spartelen in het water bij de Volgermeerpolder. Het water ligt in die plas een stuk lager en daar hebben de vissen last van."



"Wat ook meespeelt, is dat de temperatuur van het water oploopt, waardoor het zuurstofgehalte minder wordt. Sommige soorten, zoals de voorn, kunnen daar slecht tegen. Daarom zie je ook steeds meer ­dode vissen drijven."



Wie wel baat bij de hitte hebben, zijn de soorten waar wij last van hebben: muggen, wespen en de eikenprocessierups. "Muggen leggen hun eitjes in het water. Als dat water warm is, wat nu het geval is, ontwikkelen die muggeneitjes zich heel snel. Ik heb het weleens gemeten: in een afdruk van een regenlaars, met een laagje water, telde ik zeshonderd muggenlarven."



