Droogte in Nederland houdt voorlopig aan

Dat meldt Weeronline. Half juli wordt zelfs een tekort van ruim 215 millimeter verwacht. Deze eeuw was het alleen in de zomer van 2003 droger, toen was eind augustus sprake van een neerslagtekort van 243 millimeter.



Lagere temperaturen

Na een vrij zonnig en zomers warm weekend krijgen we een dip op maandag en dinsdag met lagere temperaturen. De bewolking neemt toe, waardoor minder vocht uit de bodem verdampt. Maandag maakt vooral het noorden kans op wat gespetter. Dinsdag kan op meer plaatsen een klein beetje regen vallen.



De regen is volgens Weeronline een druppel op een gloeiende plaat. Met een beetje geluk valt een paar millimeter regen. Tijdens zonnige julidagen verdampt 6 à 7 millimeter per etmaal. De regen is dus met een paar uur alweer verdampt. Buien die meer dan 20 millimeter achterlaten zetten zoden aan de dijk, maar deze buien worden voorlopig niet verwacht.



Omslag

Het weermodel van Weeronline laat pas een omslag zien na het weekend rond 16 juli. De wind zou van noord naar zuidwest draaien. Vanaf de Atlantische Oceaan kunnen storingen ons land dan weer bereiken. De verwachting is negen dagen vooruit en dat betekent dat de betrouwbaarheid laag is.



