Droogte in Amsterdam wel voorbij

Volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn er nog twee locaties in de omgeving waar een laag peil wordt gemeten, maar ook hier haalt het de norm van het zogeheten peilbesluit. Uit voorzorg worden er maatregelen getroffen om het waterpeil nog wat omhoog te krijgen.



Dat het vorige zomer ontstane neerslagtekort in Amsterdam sneller is weggewerkt dan in de rest van het land, komt onder andere door de lagere ligging van de stad, een minder zanderige bodem en wat meer regen.



Neerslagtekort

Gemiddeld bedraagt het neerslagtekort in Nederland nog ongeveer 80 millimeter, waar er normaal gesproken rond deze tijd van het jaar een overschot is van 194 millimeter.



Deze maand maart is tot nu toe de natste sinds 2008, maar er zal er in de rest van het land nog veel meer moeten vallen, wil het tekort voor april, het begin van het groeiseizoen, zijn bijgetrokken. Als de droogte dan niet over is, kan dit problemen opleveren in de landbouw en voor watervoorzieningen.



Klimaatverandering

Volgens het KNMI is er geen bewijs dat de afgelopen periode van droogte komt door klimaatverandering, al stelt het aan de andere kant wel dat het goed mogelijk is dat het in de toekomst droger zal worden. Onderzoeken naar de toekomst van het klimaat in Nederland voorspellen verschillende scenario's, variërend van meer droogte tot juist meer regen.



Die onduidelijkheid komt door de locatie van Nederland: precies tussen Zuid-Europa, waar het droger zal worden, en Noord-Europa, waar het natter zal worden. Het zou dus beide kanten op kunnen gaan.