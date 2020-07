Dronken ‘kopschopper’ krijgt 30 maanden cel voor mishandeling ex-vriendin

Beeld ANP XTRA

De man was samen met zijn ex-vriendin op 28 maart op een feestje in Nieuw-West. Hij was dronken en wilde dat zijn ex met hem mee naar huis ging. Dat wilde zij niet, waarop de man haar aan haar haren trok, tegen de muur gooide en met vlakke hand sloeg in het gezicht.

Daarna is de vrouw met hem mee naar buiten gegaan, omdat zij naar eigen zeggen hoopte dat de politie dan zou komen. Op straat liep het nog verder uit de hand: ze werd weer aan haar haren meegesleurd, geslagen en uiteindelijk ook tegen haar hoofd geschopt terwijl ze op de grond lag.

Door de mishandeling liep de vrouw een gebroken kaak op en had zij verschillende bloeduitstortingen in haar gezicht.

Het slachtoffer verblijft illegaal in Nederland en was daarom niet verzekerd. Dat maakte haar extra kwetsbaar en dat wist de man. De rechter heeft dat in de straf meegewogen.

Verstandelijke beperking

Naast een alcoholprobleem heeft de man ook een verstandelijke beperking. Hij zegt zich niets meer te herinneren van wat er is gebeurd omdat hij te veel op had. De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke misdrijven, blijkt uit zijn strafblad.

De veroordeelde moet meewerken aan een klinische behandeling, omdat de kans op herhaling volgens de rechtbank groot is. Ook heeft hij een contactverbod met zijn ex opgelegd gekregen. De man moet tevens bijna 5000 euro schadevergoeding betalen.