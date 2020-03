Dronken automobilist laat spoor van vernieling achter in Zuid en Nieuw-West

Beeld ANP

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man zes auto’s geraakt op zijn dronkenmansrit. Met zijn auto, een Range Rover, kwam hij uiteindelijk tot stilstand op de Voorburgstraat in Nieuw-West. In een video van AT5 is te zien dat de bestuurder door omstanders tegen de grond werd gewerkt. De man, die zich in de politieauto verzette, zit nog vast.

De bestuurder rook volgens omstanders naar alcohol. Er is een test afgenomen waaruit bleek dat hij daadwerkelijk te veel had gedronken. Volgens een getuige lagen er in de auto ook drugs, maar dat kan de politie niet bevestigen. Wel zegt de woordvoerder dat er nog een drugstest wordt gedaan.