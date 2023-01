Dronken automobilist aangehouden op A10 in neppolitieauto

Beeld REMKO DE WAAL/ANP

De bestuurder van een Audi naderde een politieauto met hoge snelheid van achteren. Hij viel op bij de agenten in de politieauto, omdat er alleen een zwaailamp achter het voorraam zat en het kenteken niet op naam van de politie stond. De bestuurder van de Audi zette de flitslamp gauw uit toen hij de agenten zag en veranderde zijn ‘rijstijl drastisch’.

De Audi is daarop langs de kant van de weg gezet. Achter het stuur bleek een beginnend bestuurder te zitten die de auto van zijn vader geleend had. De blauwe flitslamp had hij zelf gekocht. Uit een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had.

De automobilist is meegenomen naar het politiebureau, waar bleek dat hij 6,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is voor minimaal vijf maanden ingevorderd. Ook moet hij diverse boetes betalen en een cursus bij het CBR volgen.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: