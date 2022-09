Drillrapvete FOG en KSB: achter het geweld schuilt vooral een wereld vol angst

Beeld ZenkOne

De strafzaak tegen de licht verstandelijk beperkte Darryl E., alias D-Sef, is tekenend voor de van roekeloos geweld doortrokken drillrapscene die, in dit geval, forse groepen jongeren in Amsterdam-Zuidoost al jaren in de greep houdt.

Centraal staat de vete tussen KSB (Kikkenstein Bende) uit de K-buurt en FOG (Fully op Gevaar) uit Venserpolder en Bullewijk, beiden in de Bijlmer. Dieptepunten waren het doodsteken van FOG-lid Jay-Ronne Grootfaam (18) door KSB-leden in 2019 en steekpartijen over en weer ter vergelding.

Wie de drillraptracks en de bijbehorende video’s beluistert en bekijkt, kan het beeld krijgen van onverschrokken en zwaarbewapende jongens van de straat. De werkelijkheid ligt genuanceerder. De angst regeert veelal, en kan aanleiding zijn om als eerste geweld te plegen voordat de ander jou treft.

Messen

Darryl E., bijvoorbeeld, lijdt aan een posttraumatische stressstoornis na een ellendige middelbare schooltijd én wordt geteisterd door de dagelijkse angst om te worden aangevallen. Hij loopt al sinds zijn zestiende met een mes. Op 12 januari was hij al eens gepakt met een mes van 40 centimeter dat hij in een foedraal in zijn broekband had ‘omdat hij zich bedreigd voelde op straat’. Een klant die achter E. en zijn vrienden in een Albert Heijn in de rij had gestaan, had de politie gebeld over de enorme messen die hij bij de jongens had gezien.

Rechtbankvoorzitter Dick van den Brink uit ook zijn zorgen over de wapens: “U zit een beetje in drillrapscene. Ik ben een hele tijd kinderrechter geweest en heb hakwapens voorbij zien komen, machetes... Wat vindt u daar nou zelf van?” Darryl E., bedremmeld: “Ik vind het eigenlijk voor de toekomstige jeugd niet goed. Als bijvoorbeeld iemand me wil beroven, zou ik mijn mes trekken zodat ze uit schrik wegrennen.”

Op 9 augustus liep het weer uit de hand. Met twee vrienden had E. zich in de K-buurt – KSB-territorium – begeven. Vlakbij de flat Kruitberg stuitten ze in de namiddag op drie KSB-leden. Een van E.’s vrienden van FOG trok een revolver en probeerde te schieten, maar zijn ‘spin’, zoals revolvers op straat heten, haperde. Uit afgeluisterde gesprekken rees later het beeld dat ook E. geprobeerd had te schieten, maar dat kan justitie uiteindelijk niet bewijzen, dus vroeg de officier van justitie om vrijspraak.

Voorarrest

De aanval van de FOG-leden bleef niet onbeantwoord. De leden van KSB trokken direct hun vuurwapens en zetten de achtervolging in. Darryl E. rende uiteindelijk een andere kant uit dan zijn vrienden en werd in een studentenflat aan de Karspeldreef in zijn rug gestoken en door zijn knie geschoten. Hiervoor zijn inmiddels twee KSB’ers veroordeeld, een derde moet nog voor de rechter komen. In het tasje dat naast de hevig bloedende E. lag, zaten een fors mes en zestien kogels. Tijdens een inval, na zijn arrestatie op 1 februari van dit jaar, vond de politie in zijn slaapkamer in Bullewijk nog een kistje met 22 kogels.

Voor het bezit van het grote mes, die munitie en de diefstal van een iPhone 11 – die samen met een lid van FOG gepleegd was – vroeg de aanklaagster E. drie maanden cel op te leggen. Jeugddetentie, vanwege zijn beperkte geestesvermogens en omdat het nog goed zou kunnen komen met de mbo-scholier. De rechtbank liet hem meteen vrij, omdat hij al zeven maanden in voorarrest had gezeten. Over twee weken zal hij in elk geval geen extra celstraf meer krijgen, lieten de rechters doorschemeren. Hij kan weer naar school, en zich laten behandelen, zoals hij zegt te willen.