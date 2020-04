Drillrappers roepen in clip jongeren uit Zuidoost op: ‘Blijf osso’

Rappers Scovic, B3 en Nytje geven het goede voorbeeld: blijf op 1,5 meter afstand. Beeld Rapgroep 34

In de openingsscène van de videoclip staat een groep jongeren gevaarlijk dicht bij elkaar in de galerij van een flat. Als een schoonmaker, die zorgvuldig de knopjes van een lift schoonmaakt met desinfecterende gel, de jongens ziet en boos wordt − “1,5 meter brada” − reageren ze lacherig.

De rappers, drie jongens uit Zuidoost, van de underground drillrapgroep 34 geven wél het goede voorbeeld. “Je blijft thuis, je blijft weg, je blijft osso,” rappen ze, terwijl ze op een grasveld ruim 1,5 meter uit elkaar staan. “Quarantainetijd, dat betekent: je moet thuisblijven.”

Bij het maken van het nummer Quarantaine werden de jongens bijgestaan door Gideon Everduim, oprichter van stichting FAES, rapper en fractievoorzitter van Denk in Noord-Holland. “Ik werd door de maatschappelijke organisatie MaDi gevraagd om te helpen een brug te slaan naar de jongeren in Zuidoost,” vertelt Everduim. “Het kwartje met betrekking tot de maatregelen valt bij hen toch wat later dan bij volwassenen, áls het RIVM ze al weet te bereiken.”

Taal van jongeren

Om die reden wilden MaDi, Everduim en de rappers contact zoeken, op een leuke manier en in hun eigen taal. “De rapgroep spreekt de taal van de jongeren uit de buurt. Zij vonden het prachtig om hun medestudenten, collega’s, familie en omgeving bewust te maken van deze gekke tijden en duidelijk te maken: laten we vooral in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand houden.”

De rappers Scovic, B3 en Nytje benadrukken in het nummer ook het gevaar van het coronavirus: niet iedereen vertoont klachten. “Ze zeggen gezond te zijn,” rappen ze, “maar die niggers die weten niets.”

Of het niet potsierlijk is aandacht te vragen met drillrap, een muziekstroming die bekend staat om de gewelddadige invloeden en videoclips met wapens? “Nee, totaal niet,” zegt Everduim beslist. “Het is juist heel krachtig, gezien de invloed die ze hebben als rolmodellen in de buurt. Ik geloof in de kracht van positiviteit: het is prachtig om deze slimme jongens in hun kracht te zetten en die te gebruiken. Daarbij heeft deze rapgroep zich altijd bewust afgezet tegen de gewelddadige invloeden van de scene. In hun clips zijn geen wapens te bekennen.”