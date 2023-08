Drillrapper ‘Jomairo’ gleed af naar tbs, terwijl zijn pleegouders verdwaalden tussen de instanties: ‘We werden steeds radelozer’

Zijn pleegouders zochten jarenlang naar hulp om te voorkomen dat de Amsterdamse drillrapper ‘Jomairo’ steeds dieper de criminaliteit in gleed. Alle instanties faalden. Nu zit hij vast mét tbs, na vier overvallen in een maand.

Het zit nooit mee in het jonge leven van de nu 20-jarige Amsterdamse drillrapper die we hier Jomairo noemen. Hij, in maart 2003 geboren in Hilversum, is nog geen jaar oud als hij wordt weggehaald bij zijn moeder: een tienermoeder die niet voor zichzelf en hem kan zorgen en die kort daarna in de gevangenis zal belanden vanwege een gewapende overval.

Voor Jomairo begint een ellendig leven waarin de hulpverlenende instanties langs elkaar heen werken en hulp niet doorgaat om financiële of organisatorische redenen – zoals kwetsbare kinderen en jongeren dat vaker meemaken.

Jeugdzorg probeert hem eerst te laten opvangen binnen de familie, maar dat loopt op een drama uit. Zijn familieleden zijn verslaafd en kampen met een veelheid aan problemen. Op zijn vierde gaat hij in Amsterdam-Zuidoost bij zijn nieuwe pleegouders wonen, die liever niet met hun naam in dit artikel willen. Zij zullen op zijn twaalfde de voogdij krijgen. Jomairo kampt vanaf het begin met gedragsproblemen, ook door zijn diepe angst om opnieuw te worden verlaten. Hij zoekt positieve én negatieve aandacht, maar is soms pas te bereiken na tientallen keren zijn naam te roepen. Alleen zijn, kan hij niet.

Andere basisschool

Mede op verzoek van zijn pleegouders wordt hij als kind meermaals uitvoerig onderzocht door gedragsdeskundigen, onder wie een psychiater en een psycholoog. Zij stellen geen grote stoornissen vast.

Op scholen is hij ‘een alfamannetje’. Zijn schoolprestaties zijn aanvankelijk wel in orde, maar vanwege verschillende problemen moet hij in groep 6 van zijn basisschool in Holendrecht overstappen naar een andere basisschool in Zuidoost.

Hij blijft zitten, maar het heeft volgens zijn pleegmoeder geen zin hem opnieuw dezelfde leerstof te geven, want hij neemt die niet op. Hij krijgt wel Ritalin. Dat helpt even. Hij mag met een havo-advies naar de middelbare school. “Ritalin was een geweldig middel op dat moment,” zegt zijn pleegmoeder. “Als hij zijn pil geslikt had ’s ochtends, volgde hij zonder moeite de ochtendrituelen en voerde hij zijn opdrachten uit.”

Op de middelbare school waar hij belandt, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, gaat het vervolgens mis, ook omdat hij zijn medicijnen niet meer neemt. Eerst gaan zijn schoolprestaties achteruit, daarna verslechtert ook zijn gedrag. Hij pleegt een winkeldiefstal en de politie houdt hem aan met een mes en een schaar, meegenomen van huis. Hij begint heel veel te blowen en houdt zich niet aan afspraken.

Gangstergedoe

Zijn pleegouders vragen intensievere begeleiding aan van pleegzorgverlener Spirit (later Levvel). Als hij 14 is, krijgt hij een nieuwe begeleider toegewezen.

Als puber trekt hij zich steeds meer terug ‘in gangstergedoe’, zoals zijn pleegmoeder het formuleert, met zijn capuchon over zijn hoofd. Hij moet naar een school voor speciaal onderwijs, in de binnenstad, voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Dat werkt averechts, hoewel sommige docenten erg hun best doen.

Hij raakt verslaafd aan cannabis en is steeds meer in de weer met wapens (messen, een balletjespistool, een boksbeugel). De drillrapscene trekt hem erg aan.

Eind 2018, op zijn vijftiende, berooft hij, dreigend met het balletjespistool, iemand van zijn scooter. Zijn pleegouders brengen hem ’s avonds naar het politiebureau, waar hij wordt gearresteerd. Zijn pleegmoeder: “Het werd ons toen erg duidelijk dat Jomairo zich niet kon voorstellen wat zijn slachtoffer meemaakte en voelde.”

Behalve de begeleiding door Spirit krijgt hij vanaf dan ook begeleiding van een gezinsmanager van Jeugdbescherming. Die wil hem aanmelden bij het project Yes We Can, dat verslaafde jongeren op het rechte pad wil helpen. Pleegzorgorganisatie Levvel blokkeert dat omdat ze niet met die organisatie samenwerkt en dus geen afspraken kan maken over de financiering.

Onvoldoende hulp

Begin 2019 verwijst de huisarts Jomairo op dringend verzoek van zijn pleegouders naar een verslavingskliniek. Na de intake blijkt zijn behandeling daar niet te kunnen doorgaan, omdat de gezinsmanager er geen budget voor kan regelen. Ondertussen krijg hij wel ambulante hulp van ggz-instantie Arkin, maar daar blijft hij vaak weg.

Zijn pleegouders vinden dat hij onvoldoende hulp krijgt en vragen om een strengere en strakkere aanpak, ook omdat hij om de haverklap met messen de straat opgaat, geld steelt thuis, spijbelt en niet naar zijn afspraken voor behandelingen gaat.

Crisisberaden met de gezinsmanager van Jeugdbescherming en hulpverleners van de pleegzorg pakken averechts uit. “Wij als pleegouders gaven telkens aan dat het ons niet lukte Jomairo op te voeden, omdat hij zijn eigen gang ging. Na twee uur felle gesprekken waarin we alle narigheid van Jomairo in zijn aanwezigheid op tafel hadden gelegd, gingen de hulpverleners naar huis,” zegt zijn pleegmoeder. “Er veranderde niets, behalve dat Jomairo erg verdrietig werd omdat wij hem afwezen en wij nog radelozer werden na zo’n beraad.”

In de zomer van 2019 hebben verscheidene deskundigen ondertussen geconcludeerd dat Jomairo naar de jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep moet, in het weidse niets op de Veluwe, óf naar het buitenland. Die projecten in het buitenland blijken niet geschikt, de Hoenderloo Groep wordt gesloten vanwege miljoenenverliezen.

Ondertussen heeft Jomairo zich aangesloten bij drillrapformatie FOG: Fully op Gevaar – een van de beruchtste drillrapgroepen in Amsterdam-Zuidoost.

Dodelijk messengevecht

Nadat hij al eens getuige is geweest van een heftige steekpartij, zoals zijn pleegouders pas later horen, gaat het op 3 september 2019 helemaal mis bij Bijlmerflat Florijn. Jomairo is daar met vrienden van FOG als ze op twee leden stuiten van de rivaliserende drillrapformatie KSB (Kikkenstein Bende). In een messengevecht halen zijn FOG-vriend Jay-Ronne Grootfaam en een rivaal van KSB met machetes naar elkaar uit. Het tweede aanwezige KSB-lid steekt Grootfaam neer. Jomairo houdt zijn hand vast in afwachting van de hulpdiensten. Grootfaam sterft de volgende dag, 18 jaar jong, in het ziekenhuis.

Wéér een trauma dat boven op de andere troebelen komt.

Beeld Desiré van den Berg

Jomairo komt twee weken niet uit bed, eet niet en blowt alleen maar. Op aandringen van zijn pleegouders gaat hij naar jeugdgevangenis Teylingereind, in het kader van zijn nog openstaande voorwaardelijke straf.

De gezinsmanager van Jeugdbescherming meldt hem in oktober 2019, zonder overleg met zijn pleegouders, aan bij De Waag, dat ambulante geestelijke gezondheidszorg biedt aan ontspoorde jongeren met een psychische stoornis. Zijn pleegouders protesteren, omdat Arkin zo in hun ogen buitenspel wordt gezet, wat de continuïteit van de hulp niet ten goede komt. Juist een jongen als Jomairo heeft vastigheid nodig.

Omdat het thuis echt niet meer gaat en hij zich in Zuidoost onveilig voelt, zoeken zijn pleegouders in overleg met Jomairo naar een veilige plek om te wonen.

Omgebouwde alarmpistolen

In september 2020 wordt hij in een project voor begeleid wonen geplaatst, waar een begeleider tweemaal per dag komt kijken. Begin januari 2021 wordt hij daar gearresteerd met een omgebouwd alarmpistool en een beetje cocaïne.

Hij mag niet terug naar het begeleidwonenproject, maar zijn pleegouders vinden dat Jomairo niet naar huis terug kan, omdat hij hard hulp nodig heeft.

Omdat de rechter een minderjarige anders niet uit voorlopige hechtenis kan ‘schorsen’, wordt hij geplaatst in de Kleinschalige Forensische Voorziening in Geuzenveld-Slotermeer. Van daaruit gaat hij naar een nieuw begeleidwonenproject in Zaandam waar 24 uur per etmaal begeleiders aanwezig zijn. Toch, Jomairo wordt ook hier betrapt met een omgebouwd alarmpistool.

In april 2021 wordt hij aangeklaagd voor het plegen van twee gewapende overvallen. Bij gebrek aan bewijs krijgt hij alleen een straf voor het wapenbezit. Op 12 november 2021 komt hij na 7 maanden detentie in Teylingereind weer vrij, met nog een voorwaardelijke straf van 60 dagen boven zijn hoofd.

Hij is inmiddels 18 jaar, dus op papier volwassen, en hij heeft geen huis of inkomen. Zijn pleegouders vragen Jeugdbescherming of er een plan is, maar dat ontbreekt. Ze halen Jomairo zeer tegen hun zin maar weer in huis op klemmend verzoek van Jeugdbescherming, dat niets anders heeft geregeld. En dat hoewel in hun adviezen staat dat het onwenselijk is dat Jomairo naar Zuidoost teruggaat, waar de pleegouders wonen.

Omdat hij is vrijgesproken van de overvallen, heeft de rechtbank hem geen ‘jeugd-tbs’ kunnen opleggen (een ‘pij-maatregel’, zoals die formeel heet: plaatsing in een inrichting voor jeugdigen).

Top600

De rechtbank legt hem wel een behandeling op. Daarvoor zou hij naar De Catamaran moeten, een besloten ggz-kliniek voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar ‘die zijn vastgelopen in het leven’ en diep in de problemen zitten. Omdat Jomairo zelf zijn problemen niet inziet, niet is gemotiveerd om zich te laten helpen, eerder drugs heeft gedeald én nog maar 60 dagen heeft openstaan van zijn voorwaardelijke straf, oordelen de deskundigen daar dat ze hem niet kunnen opnemen en behandelen.

Vlak voor zijn vrijlating is Jomairo opgenomen in de ‘Top600’ van gewelddadige jonge criminelen. Eind december 2021, net voor kerst, krijgt hij een Top600-regisseur toegewezen. Die moet alle hulp aan Jomairo coördineren, maar daarvan komt volgens de pleegouders niets terecht.

Begin januari 2022 besluiten zijn pleegouders Jomairo opnieuw uit huis te zetten vanwege de ‘ondraaglijke, uitzichtloze’ situatie. Jomairo belandt in een crisisopvang voor begeleid wonen van Multi Plus Zorg in Nieuw-West.

“Toen ik het bericht kreeg dat Jomairo was afgewezen bij De Catamaran, heb ik een mail geschreven naar de burgemeester,” zegt Jomairo’s pleegmoeder. “Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg reageerde en gaf aan dat een kundige Top600-regisseur het nu ging oppakken. Ik heb de regisseur persoonlijk verteld dat nu wij zijn messen telkens in beslag namen, het niet ondenkbaar was dat hij opnieuw naar een vuurwapen zou reiken omdat hij zich duidelijk onveilig voelde. Zowel de regisseur als de gezinsmanager als de behandelaar en de begeleiders van zijn crisisplek waren getuige van zijn afglijden via de berichten in de groepsapp die de gezinsmanager geïnitieerd had voor dringende zaken.”

Het gaat weer helemaal fout. Jomairo slaat helemaal los en pleegt de ene gewelddadige overval na de andere.

Onder schot gehouden

Op 3 januari berooft hij samen met vijf, net als hij, gemaskerde vrienden met grof geweld een lachgaskoerier die zijn bestelling komt afleveren op de Joris van den Berghweg in Nieuw-West, tussen sportpark De Eendracht en groengebied De Tuinen van West. De jonge mannen werken de koerier tegen de grond en beroven hem van twee lachgastanks. De koerier raakt gewond aan een pols en schouder.

Ruim twee weken later, op 18 januari, komt een hasjkoerier de bestelling van Jomairo brengen voor een restaurant aan Meer en Vaart in Osdorp. Hij en drie andere gemaskerde mannen slaan de koerier tegen zijn hoofd en bovenlichaam en stelen zijn schoudertas, een namaak-Louis Vuitton. Als hij bijkomt van de klappen, merkt de koerier dat hij in zijn arm, borst en buik is gestoken.

Acht dagen later overvallen Jomairo en vrienden de vestiging van opkoper Used Products op Tussen Meer, ook in Osdorp. Jomairo slaat met een klauwhamer vitrines in, zo zal hij later bekennen, en grist de telefoons daaruit weg.

Weer vijf dagen later overvalt Jomairo met vrienden met geweld de Aktiesport aan de Kinkerstraat. Ze houden winkelmedewerkers onder schot, slaan een medewerker met een vuurwapen op zijn hoofd en vluchten met geld uit de kluis en de kassa, die een bediende onder bedreiging heeft geopend.

De volgende dag zien passerende agenten in burger Jomairo met een bivakmuts op op straat staan, terwijl het 9 graden is. Als ze hem aanspreken, schrikt hij. Gevraagd naar zijn identiteitsbewijs rommelt hij zenuwachtig in zijn tas, en rent hij weg. Tijdens een achtervolging pakt hij een omgebouwd, geladen vuurwapen uit zijn tasje, dat hij in de bosjes gooit. Als hij is ingehaald en gearresteerd, vinden de agenten vier wikkels en twee zakjes cocaïne in zijn tasje. In zijn broekzak zit een pak geld, 1165 euro in totaal. Hij wordt uiteindelijk vervolgd voor de 4 overvallen, vuurwapenbezit en voor witwassen.

Onverstoorbaar en verhard

De belangrijkste misdrijven bekent hij tegenover de rechtbank. Die stelt ook vast dat hij eerder voor vuurwapenbezit en geweldsmisdrijven is veroordeeld. In de aanloop naar de behandeling van zijn strafzaak wordt Jomairo opgenomen in het Pieter Baan Centrum, waar de gedragsdeskundigen zijn stoornissen onderzoeken. Hij ‘komt naar voren als een onverstoorbare, verharde, zich wat verheven opstellende, vanuit zijn hechtingsproblematiek basaal achterdochtige en lege man’, stellen ze vast. Hij weert ‘spanningen, verdriet en onlustgevoelens weliswaar af’, maar zoekt om toch íets te kunnen voelen ‘de spanningsvolle omgeving van de drillrapgroep’.

Aan de drillrapgroep ontleent hij bovendien zijn identiteit. De rapporteurs: ‘Met het deelnemen aan de groep schraagt hij zijn zelfgevoel en vult hij de innerlijke leegte. Hij lijkt hierdoor niet los van deze groep te kunnen functioneren.’ Het valt op dat Jomairo ‘veel negatieve, crimineel getinte en gewelddadige overtuigingen heeft, passend bij zijn beschrijvingen van zijn deelname aan de drillrapgroep waarin het geweld er voor hem bij hoort’. Zijn intelligentie wordt als ‘gemiddeld’ ingeschat. De rechtbank veroordeelt Jomairo tot 3 jaar cel plus tbs met voorwaarden. Inmiddels zit hij nu ruim anderhalf jaar vast in een gevangenis voor volwassenen.

Het verwondert de pleegouders dat hij daar nu zonder enige begeleiding zit, terwijl de rechtbank zes weken voor al zijn overvallen nog had geoordeeld dat hij als jongere behandeld moest worden, in een jeugdinrichting, zoals ook Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming hadden geadviseerd.

Zijn pleegouders kunnen alleen in de gevangenis op bezoek gaan, als het initiatief daarvoor van Jomairo komt. “Wij zijn inmiddels vervreemd van Jomairo. Al sinds het begin van zijn detentie in een gevangenis voor volwassenen, vraag ik aan de regisseur van de Top600 en de gevangenis zelf om hulp te regelen bij een bezoek aan hem,” zegt zijn pleegmoeder. “Ze antwoorden dat hij dat zelf moet organiseren. Nu is het alweer maanden geleden dat we hem konden bezoeken. We zien onszelf enkel nog als diegenen die hem financieel steunen.”

Terugkijkend op de afgelopen jaren kost het de pleegouders moeite erop te vertrouwen dat nu wel tijdig een behandeling zal beginnen die echt helpt. Kan Jomairo zich ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene die géén gevaar is voor zichzelf en de samenleving? De pleegouders hebben er een hard hoofd in, nu de verschillende instanties en overheden ze voor hun gevoel al zo vaak in de kou hebben laten staan door niet adequaat in te grijpen.

Jomairo’s advocaat laat weten geen aanvullingen te hebben op dit artikel.

Reactie hulpverlening: ‘We snappen de frustratie’ Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg stelt in een reactie vanwege privacy niet te kunnen ingaan op ‘individuele casuïstiek’. “Maar we snappen de frustratie van de pleegouders van ‘Jomairo’. Het is als (pleeg)ouders natuurlijk heel moeilijk als je het gevoel hebt dat niemand ingrijpt terwijl je kind wegglijdt in de criminaliteit.” “Als iemand in de Top600 komt, is er altijd al een flinke voorgeschiedenis, met eerdere veroordelingen. Er wordt dan een individueel plan van aanpak gemaakt met alle betrokken partijen, van politie en Openbaar Ministerie tot de reclassering en zorgpartijen zoals de GGD. Het doel is terugval te voorkomen en hulp te bieden om het leven weer op orde te krijgen.” “De regisseur van de Top600-aanpak heeft daarin een coördinerende rol en de persoon zelf moet natuurlijk ook aan de slag om aan zijn doelen te werken: om zelfstandig te wonen, een baan te krijgen of te behouden, los te komen van oude contacten en gemotiveerd te raken voor behandeling. Zodra iemand echter wordt veroordeeld en vast komt te zitten, zijn de mogelijkheden voor een regisseur beperkt. Maar de persoon wordt niet ‘losgelaten’. De regisseur houdt contact en het traject wordt weer opgestart als de gevangenisstraf erop zit.”