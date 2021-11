Drillrapper en verdachte dodelijke steekpartij geeft zich na 1,5 jaar aan op livestream

Op de beelden is te zien dat de rapper met twee anderen een politiebureau inloopt. Eerst zegt hij nog: “We kunnen gewoon weer weggaan.” Even later laat een vriend van hem aan de receptioniste weten dat T.Y., echte naam Tyrece B., gezocht wordt, waarop de agent zijn identiteitsbewijs vraagt.

Als agenten zijn identiteit aan het controleren zijn, zegt een vriend nog in de camera ‘dat hij het lang heeft volgehouden’. Volgers van de livestream vragen zich al die tijd vooral af ‘waar de rapper mee bezig is’ dat hij zich zomaar aangeeft. Even later gaat de livestream uit en wordt hij meegenomen.

De politie meldt dat de 21-jarige Amsterdammer is aangehouden en later zal worden gehoord. Op donderdag 25 november wordt hij aan de rechter-commissaris voorgeleid.

T.Y. wordt ervan verdacht een aandeel te hebben in een steekpartij op de Scheveningse Pier vorig jaar, waarbij de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga uit Rotterdam om het leven kwam. Tyrece B., die ook wel de bijnamen ‘Tyloose’ en ‘Ty’ heeft, is met een vuurwapen te zien op beelden die van de steekpartij zijn gemaakt. De beelden circuleerden op sociale media. Het steekincident was de climax van een ruzie tussen twee drillrapgroepen: het Amsterdamse 73 De Pijp en de Rotterdamse groep 24.

In april van dit jaar werd in deze zaak al een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vijf jaar cel en onlangs zijn twee Amsterdammers tot elf jaar cel veroordeeld voor hun rol bij de dodelijke steekpartij. Tegen de 21-jarige Roan W. en de even oude Darrel L. was dertien jaar cel geëist.

Tyrece B. wordt ervan verdacht een aandeel te hebben gehad in een dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier, vorig jaar. Beeld ANP

Geen berouw

Veel toeristen waren getuige van de fatale steekpartij. Janga werd twee keer geraakt, in zijn hartstreek en in zijn buik, onder meer met een mes van 34 centimeter. Hij overleed die avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

“De verdachten hebben zich geen enkel moment bekommerd om het lot van het slachtoffer,” zei de rechter. Wat betreft Roan W. noemde de rechter het ‘onbegrijpelijk’ dat hij geen enkele spijt of berouw heeft getoond. Sterker nog: “Hij schuwt het geweld nog steeds niet. In zijn cel heeft hij de schokkende tekst ‘Chuchu rest in pis’ op de muur geschreven.”