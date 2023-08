Dries Roelvink: ‘De hele Pijp bestond uit scharrelaars, het is een wonder dat ik er normaal uit ben gekomen’

Volkszanger Dries Roelvink groeide op aan de Ruysdaelkade, op twee minuten lopen van de Apollolaan. ‘Het was dichtbij en toch onbereikbaar. Ik hoop nog steeds dat ik daar ooit een huis kan kopen.’

Door de geboorte van Dries werd het huis waarin de familie Roelvink woonde aan de Leliestraat te klein, er was een extra slaapkamer nodig. De zus van zijn moeder woonde aan de Ruysdaelkade 143, op tweehoog. De woning op driehoog kwam vrij.

Dries Roelvink zit op het terras van de Harbour Club, het restaurant van het Apollo Hotel, zijn vaste hang-out, en vertelt over de verhuizing uit de Jordaan. “Op die zus na woonde de hele familie daar nog. Mijn moeder bleef boodschappen doen in de Jordaan. Tot ze toch maar een keer naar de Albert Cuyp ging.”

“Ze leerde mannen kennen die daar met dameskleding stonden. Wij woonden op het stuk van de Ruysdaelkade waar de hoertjes zitten. Mijn moeder kende die vrouwen, ze liep er iedere dag langs. Tegen de mannen op de markt zei ze: geef mij wat kleren, dan verkoop ik het aan die vrouwen voor tien gulden meer.”

“Aan het eind van de week vroeg ze mijn vader wat hij had verdiend. Hij kreeg 350 gulden per week, mijn moeder had meer. Mijn vader was bouwvakker, hij vertelde altijd dat hij had geholpen Buitenveldert op te bouwen. Later werd hij portier bij Cinema Centraal en Parisien op de Nieuwendijk, daar werden de eerste softpornofilms vertoond.”

Hoorde jij meer bij de Jordaan of De Pijp?

“Daar dacht ik niet over na. Als jochie ging ik boodschappen doen voor de vrouwen van lichte zeden. Naar de kruidenier, de slager, de bakker. Ik wist niet wat die vrouwen deden, mijn moeder had gezegd dat die mannen dansles kregen. Later begreep ik het pas.”

“We stonden er niet bij stil dat het geen goed idee is om een kind zo te laten opgroeien. Mijn eerste beeld van vrouwen was: je geeft ze geld en dan krijg je iets. Het had een slechte invloed op hoe ik omging met relaties, ik ging van de ene vriendin naar de andere. Ik had geen idee dat je speelde met iemands gevoelens.”

“De hele Pijp bestond uit scharrelaars. Een vrouw in de prostitutie die leefde met een man die een uitkering had en een dure BMW. Wat daar allemaal gebeurde, het klopte niet. Het is een wonder dat ik er normaal uit ben gekomen. Veel andere jongens zaten vast of werden junks.”

“Mijn eerste baan was in Het Knooppunt, een buurthuis in de Govert Flinckstraat. Steve Brown en zijn broer Mike hadden dat overgenomen. Eerst zaten daar academische geitenwollensokkenjongens, die werden eruit gezet. Steve kreeg later een eigen coffeeshop en werd de drugsbaron in spijkerbroek, maar ze waren toen al heel handig met subsidies aanvragen. We gingen met het hele Knooppunt op vakantie naar Mallorca, er klopte niets van.”

Wat deed je bij Het Knooppunt?

“Ik was barkeeper en sportleraar, een rare combinatie. Op mijn veertiende was ik gestopt met school. Ik ben alleen naar de lagere school gegaan en heb nog een halfjaar lts gedaan. Mijn vader kreeg allemaal boetes. Ik zie nog voor me hoe we naar een kantoor in de Tolstraat gingen.”

“Mijn vader had een verklaring meegenomen van Tonny Bruins Slot, mijn trainer bij FC Amsterdam. Daar stond in dat ik een contractje zou krijgen. Ik werd ontslagen van de leerplicht en liep juichend weg, alsof ik een doelpunt had gemaakt. Maar nu kom ik tekort, ik heb geen opleiding gehad.”

Wat wilde je worden?

“Eerst voetballer. Ik denk dat het in mijn genen zat. Mijn vader was voetballer en later trainer van Herenmarkt, die club bestaat niet meer. En mijn moeder was zangeres. Ze was door Willy Alberti gevraagd voor een album dat Zo zingt de Jordaan heette. Willy had zijn dochter Willeke gevraagd, Manke Nelis én mijn moeder, Alie Roelvink.”

“Dat album werd platina en Willy kwam bij ons naar boven op de Ruysdaelkade om te vragen of mijn moeder mee op tournee wilde, door heel Nederland. Ik zag mijn vader al kijken, hij was een jaloerse man. Mijn ouders hadden een café gehad op de hoek van de Kinkerstraat en de Bilderdijkstraat. Dat ging dicht omdat mijn vader er niet mee om kon gaan dat mijn moeder weleens een klap op haar billen kreeg, of dat een man haar te lang omhelsde.”

“Hij zei tegen mijn moeder: ik werk in de bouw en dan zit ik hier ’s avonds alleen met de kinderen. Ze moest een huisvrouw zijn, geen zangeres. Uiteindelijk zei mijn moeder nee tegen Willy Alberti. Ze nam het mijn vader de rest van haar leven kwalijk. Als hij iets moois zei over mijn carrière riep ze meteen: vroeger was je niet zo enthousiast.”

Wat is je talent als zanger?

“Ik heb het stempel van feestzanger, maar wat ik het beste kan, is mensen kippenvel bezorgen. Mijn kracht zit in de ballads. Op 6 november sta ik in het Concertgebouw, ik weet zeker dat het publiek dat daarvandaan komt minstens twee keer kippenvel heeft gehad.”

En wat is je talent als artiest?

“Ik bedacht al snel: ik moet een bekende zanger worden. Door artikeltjes in roddelbladen en showrubrieken van radioprogramma’s. Zo kreeg ik boekingen. Als ik werd geboekt in Drenthe, hoorde ik van zo’n man: ik heb geen idee wat voor muziek je maakt, maar ik heb zoveel over je gehoord, het zal wel goed zijn. Tijdens het optreden moest ik het laten zien. Ik zag er netjes uit en ging overal heen, mijn prijs was niet te hoog.”

Ben je verslaafd aan aandacht?

“Ja. Eind deze maand verschijnt mijn nieuwe single, Wordt het ja of wordt het nee. Een clip maken, steeds opnieuw naar de muziek luisteren en mixen. Je doet er zoveel moeite voor en als het dan niet wordt gedraaid en opgepakt, denk je: waar heb ik het allemaal voor gedaan?”

Doe je aan ironie?

“Wat is dat? Ik zei al, ik heb weinig school gehad. Bedoel je zelfspot? Dat heb ik wel.”

Hij laat op zijn telefoon een filmpje zien van hoe hij theatraal wijn proeft in een restaurant in Zuid-Frankrijk.

“Het is 46 miljoen keer bekeken op Tiktok. Natuurlijk maak ik daar komedie. Eronder staan honderdduizenden reacties van over de hele wereld. Voor mijn nieuwe single zoeken we naar een manier om al die mensen ook naar Spotify te trekken, zodat ze mijn muziek kunnen horen.”

Waarom verhuisde je naar Landsmeer?

“Ik kon er een huis kopen. Ik heb er vijftien jaar gewoond, maar het was niets voor mij. ’s Ochtends vroeg ging ik naar Amsterdam, ik kwam ’s avonds laat terug. Misschien was dat de oorzaak van mijn scheiding.”

Zijn je kinderen Amsterdammers?

“Dave voelt zich echt een Amsterdammer, hij woont in de stad, aan het Max Euweplein. En Donny woont in Landsmeer. Dat dorpse, daar voelt hij zich meer thuis.”

De huidige vrouw van Roelvink werkt in kledingwinkel Oger, ze wonen boven de zaak in de P.C. Hooftstraat.

“Als ik naar beneden loop, hoor ik alle talen. Chinees, Arabisch, Russisch nu wat minder. Internationale merken voor een internationaal publiek. Mijn wereld is het niet. De oude Oger vroeg aan Honoria of ze boven de zaak kon komen wonen, dat was handig voor het werk.”

Je woont een kilometer van waar je opgroeide. Wat betekent die kilometer verschil?

“We keken vroeger niet naar de PC, dat was een gewone straat. Het ging ons om deze buurt, waar we nu zitten. Mijn ouders konden het drie keer per jaar betalen om in dit hotel te komen eten. De Apollolaan is twee minuten lopen vanaf de Ruysdaelkade, maar het was een andere wereld.”

“Ineens zag je de huizen van advocaten en notarissen. Aan de Bernard Zweerskade keken we hoe die mensen in hun tuinen zaten. Het was dichtbij en toch onbereikbaar. Die mensen hebben het goed gedaan. Beter opgeleid, mooiere kleding, grotere auto’s, mooiere vrouwen. Dat wilde ik ook.”

“Dit is mijn stek, daarom wilde ik hier afspreken. Ik hoop nog steeds dat ik ooit een huis kan kopen in deze buurt. De andere kant op, naar de Churchilllaan, zou ik ook goed vinden.”

CV

Dries Roelvink (Amsterdam, 1959) is zanger. Vanaf 28 augustus is een nieuw seizoen van de docusoap De Roelvinkjes te zien op Videoland. Dan verschijnt ook zijn nieuwe single, Wordt het ja of wordt het nee.

De stad van... Dries Roelink Echt Amsterdams

“Door de stad wandelen. Mijn vrouw komt uit Tilburg, als ze een vrije dag heeft, leid ik haar rond.” Accent

“Als ik oude beelden terugzie was het heel Amsterdams. Nu klinkt het netter.” Havermelk

“Je houdt de verandering niet tegen. Soms gaat het te ver. Als ik door De Pijp loop, denk ik: zou die er nog wonen, en die? Ze zijn allemaal weg.” Huur of koop

“Na de scheiding van mijn eerste vrouw is het huur. Als we niet meer vastzitten aan de P.C. Hooftstraat wil ik weer kopen.” Import

“Als ze op hun vijftiende binnenkomen, zie ik ze voor vol aan als ze dertig zijn. Volwassenen die naar Amsterdam verhuizen zijn te laat, dat is een andere bloedgroep.”