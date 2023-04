Driemond zit al maanden zonder straatverlichting: ‘Je ziet gewoon niet waar je loopt’

Een aantal straten in Driemond zitten al maanden zonder straatverlichting. Beeld Joris van Gennip

Alsof je in een onverlichte tunnel rijdt: links en rechts is het zwart, aan het einde van de – hopelijk – rechte weg gloort licht in de duisternis. Daar, zo’n 150 meter verder, heeft een inwoner van Driemond de verlichting in de tuin vol aangezet. Het voelt een beetje als een vuurtoren op maaiveldniveau: een baken voor verloren passanten. Met een auto door Driemond rijden is te doen, maar voor fietsers zonder al te deugdelijke verlichting is het een onzekere reis.

Iets eerder leek er nog niets aan de hand. Op de Lange Stammerdijk werkt de straatverlichting naar behoren. En verderop, in het hart van het bloemkoolwijkje, staan ook lantaarnpalen die doen waarvoor ze bedoeld zijn. Maar het eerste stuk van de Burgemeester Kasteleinstraat is aardedonker. Er staan wel palen, maar ze schijnen niet. Het straatnaambordje is alleen met grote moeite leesbaar.

Unheimisch

Veel leven is er niet in het Amsterdamse dorpje dat klem ligt in de oksel van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Provincialeweg N236. Mensen lopen tegen elf uur ’s avonds met hun hond een laatste rondje, gapend, starend naar hun telefoon. Een van hen, hij wil zijn naam niet zeggen (“Dit is een dorp, er wordt enorm gepraat”), vindt het een beetje unheimisch aanvoelen. “Het voelt niet helemaal veilig. Het is dat ik een grote hond bij me heb, maar prettig is anders.”

Even verderop zegt bewoner Sylvia, die met een klein hondje loopt, dat ze regelmatig de route een beetje verlicht met de zaklamp op haar telefoon. “Je ziet op sommige plekken niet waar je loopt. Er wordt overal enorm gebouwd, de straat ligt her en der open, voor je het weet ga je op je snufferd.”

Valgevaar

Volgens Leny Schuitemaker, lid van de Dorpsraad Driemond, is er sprake van een langdurige situatie. “De meeste storingen zijn er al bijna een half jaar. Soms doen lantaarns het een paar dagen, maar daarna wordt het toch weer donker. Een deel van het dorp is al maanden opgebroken: de Burgemeester Kasteleinstraat, de Zomerstraat, de Herfststraat: er worden diepe sleuven gegraven, meestal vlak voor het weekend, waardoor je lelijk kan vallen. Onze krantenbezorger heeft wegens valgevaar al op 17 februari een klacht ingediend en kreeg als antwoord dat het opgelost zou worden.”

Liander, verantwoordelijk voor de verlichting, zegt dat er bij werkzaamheden op meerdere plaatsen schade is ontstaan aan het ondergrondse net. “Er is door verschillende partijen aan gewerkt, wij kunnen er zelf ook niets aan doen. Heel vervelend voor omwonenden. We zijn in overleg met alle betrokken partijen om te kijken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.”

Tijdelijke verlichting

Ook de gemeente is bekend met de storingen, zegt een woordvoerder. “We vinden het ontzettend vervelend voor bewoners. De storingen kunnen verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld kapotte ondergrondse kabels die door diverse werkzaamheden zijn beschadigd. We hebben nauw contact met Liander om zo snel mogelijk om tot een blijvende oplossing te komen. Afgelopen week is tijdelijke verlichting aangebracht op de plaatsen waar dat mogelijk was, met name daar waar de storing zorgt voor een onveilige situatie.”

Het klinkt alsof het voorlopig nog wel even duurt voordat de straatverlichting in Driemond weer echt op orde is. Volgens Schuitemaker zorgt de tijdelijke verlichting er op een aantal plekken voor dat er weer een beetje licht is. “Het heeft iets weg van Thailand, met al die draden die van paal tot paal lopen. Aan de ene kant gaat het de goede kant op, maar we hebben al eerder meegemaakt dat het opgelost leek en na een week alles weer uit uitviel.”

