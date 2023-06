Driemaal 25 jaar cel geëist voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in 2019 in Zuidoost

Shaquille Goedhart werd in 2019 aan de Hoptille in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten. Beeld ANP / NieuwsFoto

De verdachten hebben volgens justitie samen lichtvaardig, kil en gewetenloos besloten Goedhart te vermoorden en dat vervolgens ook gedaan.

Goedhart maakte volgens de officieren van justitie samen met de verdachten deel uit van een crimineel netwerk. Hij moet uit de weg zijn geruimd omdat hij iets had gedaan of gelaten waardoor problemen voor de groep waren ontstaan. Zelf ging hij ervan uit dat hij een groot probleem had vanwege een schuld van een kleine 2000 euro.

Nadat hij naar Hoptille was gelokt, hebben Revelino G. en Marc G. hem volgens de officieren van justitie doodgeschoten. Daarna renden ze naar de parkeergarage Haardstee, waar ze instapten in de Peugeot 308 waarin Badr K. stond te wachten, waarna die op hoge snelheid naar Diemen reed. Daar gingen de verdachten uiteen.

De verdachten hadden Goedhart in de dagen voor de moord in wisselende samenstellingen achtervolgd – wat hij ook had opgemerkt, blijkens een notitie die hij in zijn telefoon maakte. Ze gebruikten de Peugeot 308 van Marc G. De aanklagers vermoeden dat ze uit nood die Peugeot gebruikten omdat de accu leeg bleek van de gestolen BMW die met valse kentekenplaten en een jerrycan benzine in een door de groep gebruikte garagebox in Bilthoven klaarstond.

Een stukje versleept

Getuigen zagen dat de schutters de kleding en het tasje van Goedhart doorzochten en hem een stukje versleepten. Justitie gaat ervan uit dat ze onder meer de PGP-blackberry (Pretty Good Privacy) meenamen, waarmee Goedhart waarschijnlijk versleutelde berichten had uitgewisseld met de anderen uit zijn misdaadgroep.

De officieren van justitie zien in het gedrag van de verdachten voor en na de liquidatie volop extra bewijs dat zij bij de onderwereldmoord betrokken waren. Marc G. dook onder bij een familielid en later in Suriname, waar hij via een ingewikkelde route illegaal naar binnen was gereisd.

Badr K. besprak met zijn vriendin volop dat hij ‘aan het werk’ was, samen met twee anderen, en zij leek te weten dat hij met dat ‘werk’ op zaken zoals een liquidatie doelde. In de middag voor de moord zei ze in een afgeluisterd gesprek (Badr K. werd in een ander onderzoek afgeluisterd): “Ja ik hoop dat dit wat opbrengt en niet dat je 20 jaar lang wegblijft voor niks.” Een half uur na de moord belde Badr K. naar zijn vriendin om te zeggen dat hij klaar was met werken en dat hij niet over de telefoon kon praten.

Schotresten in een schoudertas

In een videopresentatie van anderhalf uur toonden de officieren van justitie dinsdag tijdens het eerste deel van hun requisitoir dat de door de verdachten gebruikte telefoons en auto rond de liquidatie in de buurt van de moordplek waren, en dat zij in de dagen rond de moord ook op andere in het dossier cruciale plekken waren. Revelino V. had kort voor de moord meermaals telefonisch contact met Goedhart. Hij was ook de laatste met wie hij belde. In de schoudertas die hij die dag bij zich had, zijn schotresten aangetroffen die volgens justitie passen bij de hulzen van de kogels waarmee Goedhart is doodgeschoten.

Een vriend die in de auto zat waarmee Goedhart bij Hoptille werd afgezet waarna hij werd doodgeschoten, hoorde en zag dat hij een voicenote binnenkreeg van ene ‘John Wick’, die vroeg waar hij bleef. John Wick is volgens justitie een bijnaam van Marc G.

Op de achterbank van de Peugeot 308 is een bloedspoor met dna aangetroffen dat waarschijnlijk van Goedhart was. Justitie vermoedt dat het bloed daar is gekomen via een van de schutters die zijn bebloede kleding en tasje hadden doorzocht.

Kort na de moord zetten Revelino V. en Marc G. hun telefoons uit, waarna ze die nooit meer gebruikten.

Een andere crimineel uit de groep belde op 3 mei vanuit de gevangenis met zijn vriendin en zei dat ‘die nigger is gaan slapen’ omdat hij ‘dingen had achtergehouden’ en daarvoor gestraft is.

Badr K. zocht na de moord op nieuwsberichten daarover, en zei in een afgeluisterd gesprek dat hij op geld wachtte. Inmiddels zit hij in Spanje vast op verdenking van een liquidatie daar. Daarom volgt hij zijn Amsterdamse strafzaak via een videoverbinding.

Advocaat: ‘Stellingen, suggesties, aannames en conclusies’ De rechtbank heeft alle drie de verdachten begin 2020 vrijgelaten bij gebrek aan sterke aanwijzingen dat zij bij de liquidatie betrokken waren, benadrukt advocaat Mark Rosendaal van Marc G., die als eerste zijn een pleidooi hield en integrale vrijspraak vroeg. “Sindsdien is er geen enkel bewijs bijgekomen, en is zelfs bewijs weggestreept. Het huidige dossier is oude wijn in nieuwe zakken.” Rosendaal ziet ‘met gemak’ vier andere scenario’s die tot de moord op Goedhart kunnen hebben geleid, zoals een drugsconflict. “Marc G. had geen enkel motief om Goedhart dood te schieten, terwijl het dossier bomvol staat van alternatieve scenario’s waaraan G. níet kan worden gekoppeld.” Goedhart ging om met meerdere criminelen ‘uit het liquidatiecircuit’, die een gevaar voor hem hebben kunnen vormen. Het strafdossier is volgens de raadsman opgebouwd uit ‘stellingen, suggesties, aannames en conclusies van het Openbaar Ministerie’. Marc G., die met klem ontkent iets met de moord te maken te hebben, past volgens Rosendaal ook niet in de signalementen die getuigen van de schutters gaven. Er is volgens hem geen technisch bewijs dat op G.’s betrokkenheid duidt en hij ‘is niet op de plaats delict te plaatsen’. Evenmin kan justitie aantonen dat hij op de relevante dagen in de Peugeot 308 heeft gezeten die volgens justitie van hem was – hoewel die steeds op andere namen stond. G.’s bijnaam is volgens getuigen niet ‘John Wick’ (wel ‘Lastpost’, onder andere). De videopresentatie die het Openbaar Ministerie heeft getoond zal zijn bedoeld om de rechters te overtuigen, maar die komt veel stelliger over dan gerechtvaardigd is aan de hand van het dossier, betoogde de raadsman. De andere advocaten houden later donderdagmiddag en vrijdag hun pleidooien. De rechtbank doet op 24 juli uitspraak.

