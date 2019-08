Driehoek: entrada’s verplaatsen naar Arenapark

Een waterkanon in actie vlak voor de wedstrijd van Ajax-Juventus. Beeld Reuters

Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raadsleden. De driehoek heeft de handelswijze van de politie bij de entrada voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Juventus nogmaals besproken. De aanleiding was het onafhankelijk onderzoek van het COT, instituut voor veiligheids- en crisismanagement, naar het politieoptreden.

Bij de entrada op 10 april kwamen supporters bij de hoofdingang van de arena en bij de ingang van vak H aan de zuidkant bij elkaar. Hierbij werd ook vuurwerk afgestoken. De politie besloot al snel met waterkanonnen in te grijpen. Het optreden van de ME kon naderhand op veel kritiek rekenen.

Halsema wil niet dat aankomende entrada’s nog direct rond de arena plaatsvinden. Het zorgt voor extra veiligheidsproblemen, omdat supporters van de entrada en supporters in het stadion elkaar in de weg zitten.

Gebrekkige communicatie

Ook is gezichtsbedekkende kleding en het afsteken van vuurwerk nog steeds verboden. Supporters die hun gezicht verbergen zijn als verdachte moeilijker te identificeren. De politie treedt bij volgende entrada’s op tegen supporters die zich niet aan de regels houden.

Uit het onderzoek van de COT bleek dat vooral de gebrekkige communicatie ten grondslag lag aan de escalatie van de entrada rond Ajax-Juventus. Halsema wil in het vervolg dat de driehoek op voorhand actiever communiceert over de regelgeving via onder andere supportersverenigingen.