Drie woningen onbewoonbaar verklaard na grote brand in Oost: ‘Dit is brand-brand’

Meldingen van de brand kwamen even na half één binnen. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling, die tot in het centrum te zien is. De brandweer roept mensen op om ramen en deuren te sluiten en zoveel mogelijk uit de rook te blijven. De brandweer is nog aan het blussen, met name op het dak.

De brand brak uit op de zesde etage van een appartementencomplex. Of er slachtoffers zijn is nog onduidelijk. Twee mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden geïnhaleerd.

De vijfde, zesde en zevende etage van het gebouw zijn ontruimd. Hoeveel mensen hun woningen moesten verlaten, is nog niet duidelijk. “Het zijn heel wat woningen,” aldus een woordvoerder van de brandweer. “De mensen staan allemaal buiten op straat in veilig gebied.”

De uitslaande brand is bestempeld als ‘grip 1-situatie’, wat betekent dat hulpdiensten met veel materieel aanwezig zijn. Naast bluswagens is ook een politiehelikopter ingezet en zijn meerdere ambulances ter plaatse.

“Ik ben me rotgeschrokken,” zegt Yasmina (23), die schuin onder de brandende woning woont. “Ik was ziek thuis en opeens werd door de buren op de deur geklopt, omdat er brand was. Toen zag ik steekvlammen uit het dak.”

Ze schrok nog meer omdat haar katten bij de buren naar binnen liepen, vlak onder de brandende woning. “Ik wist niet of er ook brand was in die woning. Gelukkig liep het goed af. Het gaat nu op en af met me. Soms kan ik praten, soms moet ik hyperventileren.”

Een buurman die iets verderop aan hetzelfde binnenplein woont, had de ernst aanvankelijk niet in de gaten. “Ik hoorde wel een brandweer, maar die hoor je wel vaker, toch? Meestal moeten ze dan iemand uit een woning takelen. Tot ik werd gebeld door mijn zoon, die net vanaf de bus kwam aanlopen. Toen pas begreep ik: dit is echt brand-brand.”

