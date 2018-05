Drie Wijzen uit Oost nemen Pacific Parc over: 'Pacific blijft Pacific'

Het zijn volgens mij de aangewezen personen om Pacific Parc te gaan leiden." Koen Vollaers

In eerste oogopslag niet bepaald een match made in heaven voor het van nature rauwe Pacific Parc, dacht Vollaers. Maar het tegendeel bleek waar. "Na onze eerste ontmoeting heb ik de vooroordelen aan de kant gezet. Net als wij is Farhat tegendraads en ruig, iemand die buiten de lijntjes kleurt. Het zijn volgens mij de aangewezen personen om Pacific Parc te gaan leiden."



DNA

De afgelopen weken is Vollaers bezig geweest het personeel, familie en intimi op de hoogte te stellen. "Farhat heeft ook gevraagd of wij betrokken willen blijven bij Pacific 'om het DNA in stand te houden'. We blijven dus op zekere hoogte betrokken bij Pacific."



Aan de voorkant verandert er voorlopig ook weinig. De naam en het personeel blijven onveranderd. Ook aan de programmering verandert de komende tijd in elk geval niets. Farhat is daarover duidelijk: "Pacific blijft Pacific. We willen waarborgen wat Pacific nu is. Dat zeggen we nu, en dat moeten we ook waarmaken."



De samenwerking met Vollaers noemt hij een grote eer. "Vollaers heeft aan de basis gestaan van zoveel clubs en vette dingen in Amsterdam. Hij is de Godfather van Amsterdam zonder mensen dat weten."



En de Godfather zelf? Die gaat zich na de overname voornamelijk richten op dingen waaraan hij voorheen niet toekwam. Samen met zijn vriendin. "We zijn twee jaar geleden de brouwerij Homeland Brewery begonnen om bier te leren brouwen, maar ik heb nog geen enkele keer werkelijk met het brouwen geholpen. Daar moet verandering in komen."