Drie verdachten liquidatiepoging spyshop langer vast

De onderzoeksrechter besloot vrijdag dat ze nog zeker twee weken in de cel moeten blijven. Vijftiger Marcel S. dook de afgelopen decennia al vaker op in verschillende soorten onderzoeken van de Amsterdamse recherche.



Van welke rollen bij de mislukte moordaanslag de verdachten worden beschuldigd, is nog niet bekendgemaakt.



Vuurwapen

In de woning in Slotermeer waar de verdachten in de buurt en in de tuin zijn gearresteerd, lag een bebloed vuurwapen. Waarschijnlijk is bedrijfsleider Sander (31) van de spyshop met dat wapen zwaar verwond nadat dat had geweigerd.



Aanvankelijk had de politie woensdag drie mannen aangehouden, maar één van hen werd diezelfde avond vrijgelaten, waarna het meisje werd gearresteerd.



De bedrijfsleider van de spyshop aan de Moezelhavenweg in het Amsterdamse Westelijk Havengebied ligt nog in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar. Hij runde de winkel al vijf jaar.



Drugs

Burgemeester Femke Halsema liet de winkel vrijdag dichttimmeren om de openbare orde te herstellen en omdat daar veel contant geld zou zijn gevonden. De politie vermoedt dat vanuit de zaak in drugs werd gehandeld. Ook lag in de zaak een 'jammer' een verboden stoorzender.



Één van de eigenaren van Spy City, die niet met zijn naam in de krant wil, zegt het 'ongelooflijk' te vinden dat zijn zaak met drugshandel in verband wordt gebracht. "De bedrijfsleider had een tasje bij zich met het kasgeld en dat bedrag staat keurig genoteerd in het kasboek. In de winkel zijn ook geen drugs gevonden, dus dan denk ik: wat ís dit voor iets."