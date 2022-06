Drie verdachten in gesprek met Halsema na bedreigingen wegens Ajaxhuldiging

Burgemeester Femke Halsema wil de verdachten van de bedreigingen aan haar adres in een gesprek confronteren met de gevolgen van hun acties. Beeld Daphne Channa Horn/Getty Images

De drie mannen werden aangehouden omdat zij de burgemeester met de dood bedreigden, na de beslissing van de Driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) om geen Ajaxhuldiging toe te staan in het centrum. Halsema heeft nu zelf besloten om de zittingen, die op 30 juni en 7 juli stonden ingepland, niet door te zetten.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Halsema in plaats daarvan een gesprek met de verdachten wil aangaan, om ze te confronteren met de gevolgen van hun bedreigingen. De verdachten stemmen in met dit gesprek, waardoor ze niet voor de rechter hoeven te verschijnen.

Volgens het openbaar ministerie (OM) is de zaak daarmee nog niet definitief afgesloten: de uitkomsten van de gesprekken worden meegewogen in het besluit om de zaak helemaal te seponeren of alsnog door te zetten. De drie verdachten variëren in leeftijd van 18 tot 24 jaar en wonen in Hollands Kroon, Den Bosch en Dokkum.

De woordvoerder van Halsema laat ook weten dat verschillende mensen hun excuses hebben aangeboden voor hun haatberichten. Een minderjarige (13) verdachte werd al eerder aangehouden. De jongen uit Culemborg kreeg na een gesprek met de politie, waar zijn ouders bij aanwezig waren, een reprimande. Ook schreef de tiener op advies van de politie een excuusbrief aan de burgemeester.

‘Slecht voor de naam van onze club’

Op 9 mei berichtte Halsema dat de huldiging niet door kon gaan, omdat er te weinig beveiligers beschikbaar waren. Er werd besloten om de huldiging in de Johan Cruijff Arena te laten plaatsvinden, direct na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Veel fans konden het feest daardoor niet meevieren.

Naar aanleiding van de bedreigingen deelde de burgemeester een bericht op Instagram. Ze schreef dat ‘talloze bedrijven’ waren gebeld, maar door het grote tekort aan beveiligingspersoneel werd samen met Ajax besloten dat de huldiging niet veilig georganiseerd kon worden. Halsema zei de teleurstelling te begrijpen, aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is: “We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.”

Halsema kon in de gemeenteraad op grote politieke steun rekenen. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat het gedrag van sommige Ajaxsupporters de spuigaten uitloopt. Ook Ajaxdirecteur Edwin van der Sar nam afstand van het gedrag van deze fans en noemde de reacties onbegrijpelijk. “Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos.”

PVV-sympathisant

Tijdens het kampioensfeest, dat op meerdere plekken in de stad losbarstte, werden in totaal 51 personen aangehouden. De politie sprak na afloop van een ‘feestelijke en beheersbare avond’, ondanks de aanhoudingen.

Het was overigens niet de eerste keer dat Halsema aangifte deed als burgemeester, maar eerder ging het meestal om individuele gevallen. In 2010 deed ze ook als GroenLinksfractieleider aangifte. Een PVV-sympathisant die haar had bedreigd, werd toen veroordeeld tot 17 dagen cel en 80 uur werkstraf.