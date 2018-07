Drie verdachten aangehouden na schoten Oetgensstraat

Er is geschoten in de omgeving van de Oetgensstraat. Agenten hebben daar met getrokken wapens drie verdachten aangehouden in een auto.



Er zijn geen gewonden gevallen tijdens de schietpartij, meldt de politie.



Er is een onderzoek gestart, delen van de Wibautstraat en Oetgensstraat zijn afgezet in verband met sporenonderzoek.



Het is nog niet bekend of dit incident in verband staat met de schietpartij op de Ceintuurbaan.