Drie vale gieren uit Artis worden uitgezet op Sardinië

In april 2018 zijn ook twee vale gieren uitgezet op Sardinië. Artis doet mee met het natuurbehoudproject 'Life under griffon wings'. Het is de bedoeling dat in totaal zestig vogels hun vrijheid tegemoet gaan.



De drie vale gieren die uitgezet gaan worden, zijn in 2018 uit het ei gekomen: het vrouwtje in maart en de twee mannetjes een dag na elkaar in april.



Bescherming

De vale gier komt voor in ongerepte, warme streken in Azië, Noord-Afrika en Zuid-Europa, zoals Sardinië. In 2013 werden op dit eiland nog maar 30 koppels geteld.



Door herintroductieprojecten en vernieuwde regelgeving gaat het nu beter met de vale gieren in Europa, maar bescherming blijft prioriteit.