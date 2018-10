Drie partijen willen MC Slotervaart overnemen

Volgens een woordvoerder van MC Slotervaart is het nog te vroeg om de vlag uit te hangen.



"We hopen natuurlijk op een reddende engel, maar dan moet er wel veel gebeuren. Het is een complexe organisatie en we zitten in een oud gebouw waar veel aan moet gebeuren. Een overnamekandidaat moet heel veel geld kunnen investeren," zegt woordvoerder Marcel Paapst.



De curatoren zijn druk in overleg met de kandidaten, en mogelijk melden zich nog nieuwe partijen die een complete of een gedeeltelijke doorstart willen maken, al dan niet alleen met bepaalde specialismen.



Geheimhoudingsplicht

"Als er echt een serieuze gegadigde tussen zit dan wordt het verkoopproces opgestart, waarbij de partij, met geheimhoudingsplicht, in de boeken kan kijken. Die fase is nog niet aangebroken. In het geval van MC Slotervaart zou dat met spoed moeten gebeuren. Dat er nu geen aanleiding is om met spoed het verkoopproces te starten, zegt wel iets over hoe de kandidaten in de wedstrijd staan."



Aan de andere kant, zegt Paapst: "Dat kan morgen weer anders zijn."



De zorg vergoeden

Een van de gegadigden is naar eigen zeggen zorgondernemer Sinan Belhawi. Hij beweert grote kapitaalkrachtige investeerders achter zich te hebben.



Stel dat er een serieuze kandidaat uit naar voren komt, dan is MC Slotervaart nog niet meteen gered, stelt een or-lid. Verzekeraar Zilveren Kruis moet er ook nog mee instemmen en de zorg vergoeden. "Dat zou echt verschrikkelijk zijn, dat er een serieuze overnamekandidaat is, maar dat de verzekeraar niet wil betalen."



Vorige week donderdag werd MC Slotervaart failliet verklaard.



