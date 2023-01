Drie omroepen uit Amsterdamse regio gaan samenwerken

Beeld Peter Hilz / ANP

De redactie zal aanvankelijk bestaan uit 1 redacteur en 1 parttime-eindredacteur, de input komt voornamelijk van journalisten van de drie omroepen. De gezamenlijke producties verschijnen op de sites van de omroepen, op een apart ‘metropoolplatform’.

In de metropoolregio, die zich grofweg uitstrekt van IJmuiden tot Flevoland en van Hilversum tot Volendam, wonen zo’n 2,5 miljoen mensen. De gezamenlijke redactie gaat zich bezighouden met onderwerpen als wonen, toerisme, vervoer, energie en landschap.

Financiële steun

De Metropoolregio Amsterdam, een bestuurlijke samenwerking van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam, steunt de nieuwe redactie financieel. De journalistieke onafhankelijkheid blijft gewaarborgd, zegt Harmen van der Ploeg, die eindredacteur wordt van de metropoolredactie. “Daarover zijn heldere afspraken gemaakt. Wij maken onze eigen afwegingen, bepalen de onderwerpen en gaan over de inhoud.”

Alphons Martens, directeur van AT5, ziet een toenemende behoefte aan nieuws dat een groter gebied beslaat dan enkel Amsterdam. “Neem de woningmarkt: als wonen in Amsterdam onbetaalbaar wordt, dan gaan mensen naar Purmerend, of naar het Gooi. Of grote infrastructurele onderwerpen, zoals de aanleg van een snelweg of metrolijn, die vragen journalistiek om een brede insteek.”

Dat twee regionale omroepen en een lokale omroep samenwerken is niet onlogisch, vindt Van der Ploeg. “Veel grote onderwerpen trekken zich niets van gemeente- of provinciegrenzen aan. Almere heeft in veel opzichten meer met Amsterdam te maken dan Den Helder. AT5 benadert onderwerpen vanuit het Amsterdamse perspectief, NH en Omroep Flevoland vanuit hun provincie. De metropoolredactie gaat overkoepelend nieuws brengen over onderwerpen die de regio aangaan.”

