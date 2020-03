Drie Nederlandse verdachten ‘moordcommando’ in Spanje vrijgelaten

Onderzoek naar de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 bij Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Beeld ANP

Dat bevestigen meerdere bronnen, onder wie de advocaat van Anass M. (20) en zijn familie.

Het gaat, behalve Anass M., om Azat G. (20) en Haron A. (18). Zij werden alle drie beschuldigd van het voorbereiden van een liquidatie in Barcelona, waarnaar ze op weg zouden zijn geweest toen ze werden aangehouden in hun auto in Noord-Spanje, vlakbij de noordoostelijke stad Figueres.

Dat zij ‘wapens hadden verborgen’ in een geheime bergruimte in de auto waarin ze zijn klemgereden, zoals de Spaanse autoriteiten vorige week hadden gesteld, klopt volgens de rechtbank niet.

‘Aannames’

De onderbouwing van de verdenking over het moordplan berust volgens de rechtbank, vrij vertaald, slechts ‘op aannames’, niet op een begin van bewijs. De drie jongemannen hebben geen beperkingen opgelegd en mogen in principe weer vrij bewegen – afgezien van alle maatregelen vanwege het coronavirus.

Hoofdverdachte Badr K. (31) zit evenmin nog in voorlopige hechtenis voor het vermoede moordplan. Hij blijft wel echter in de cel voor de liquidatie van de criminele clubeigenaar Abdelhadi Yaqout in januari 2019 in Marbella, waarmee het grootschalige onderzoek ‘Bentley’ van de Spaanse en Nederlandse autoriteiten naar de vermoede moordbende was begonnen. In Nederland lopen drie zaken tegen hem. Zo wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost.

Liquidaties en moordplannen

In het Bentley-onderzoek worden meer Nederlandse verdachten, met name Amsterdammers, gelinkt aan een forse reeks liquidaties of moordplannen. Die verdenkingen staan nog overeind.

In Nederland is Badr K.’s vermoede Amsterdamse compagnon Omar C. (20) gearresteerd. Hoe zijn zaak verdergaat, is nog onduidelijk.

Een zesde verdachte, Amsterdammer Jermaine B. (37), zat al vast in de grote strafzaak Eris. Hij wordt vervolgd voor het geven van opdrachten voor het vermoorden van liefst acht Amsterdamse criminelen en een mislukte liquidatiepoging in Roermond.