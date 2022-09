Drie Nederlanders in top 100 Best Chef Awards 2022: ‘Dolgelukkig en trots’

Joris Bijdendijk (m) bij The Best Chef Awards 2022. Beeld Joris Bijdendijk

Net als vorig jaar staat de Spaanse sterrenkok David Muñoz van restaurant Diverxo in Madrid op nummer 1 in The Best Chef Top 100 2022. The Best Chef is een prestigieuze titel omdat de lijst grotendeels bepaald wordt door collega-chefs. Elk jaar worden 100 nieuwe chefs geselecteerd. “Het harde werk van mijn teams zie je terug in dit cadeau. Gekozen worden door de top van kokswereld geeft nog meer motivatie,” legt Bijdendijk uit.

Hoewel Bijdendijk vorig jaar op plek 46 stond, en nu op 63, is hij absoluut niet teleurgesteld. “Wat een eer om in een lijstje te staan met de beste chefs van de wereld,” vertelt Bijdendijk. “Ik ben alleen maar dolgelukkig en trots.”

Bijdendijk noemt de uitreiking in Madrid dinsdagavond ‘fantastisch’. “Je staat tussen de allergrootsten: denk aan de Italiaanse chefkok Massimo Bottura en de Sloveense Ana Roš. Het blijft bijzonder om dit elk jaar mee te maken.”

Van tien naar drie chefs

Naast Joris Bijdendijk staan er twee andere Nederlanders op de lijst. Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije is geëindigd op plek 37. Nick Bril van The Jane in Antwerpen staat op nummer 52. Het aantal Nederlandse chefkoks op de lijst is aanzienlijk kleiner dan vorig jaar: drie tegenover tien in 2021.

“Dat is best gek en ik kan daar ook geen verklaring voor geven. We hebben veel goede restaurants in Nederland. We kunnen echt wel mee doen met de wereldtop.”