Drie medewerkers Applestore onwel door ontplofte iPad

Hoe het apparaat kon ontploffen, is niet duidelijk. Nadat het gebeurde hebben medewerkers de brandweer gebeld, die adviseerde de ruimte te ventileren. Daarop hebben de medewerkers de iPad in een bak met zand gestopt. Omdat er geen rook vrijkwam bij de ontploffing leek dit in de eerste plaats voldoende.



Even later werd weer contact opgenomen met de hulpdiensten, omdat een aantal medewerkers te kennen gaf last te hebben van de luchtwegen. Ambulancebroeders hebben hen ter plaatste nagekeken. De irritatie is vermoedelijk het gevolg van een lekkende accupack van de iPad.