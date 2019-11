Drie mannen overvallen Apple Store op Leidseplein

De Apple Store op het Leidseplein. Beeld Thomas Sijtsma

De mannen bedreigden het personeel en zeiden geweld te willen gebruiken. Zover is het niet gekomen, hoewel de mannen zo’n 14 iPhones wisten mee te nemen. Apple heeft na de overval extra bewaking ingeschakeld. De winkel is gewoon open.

De overvallers zijn te voet gevlucht. Van één verdachte is bekend dat hij met de tram richting de Overtoom is gevlucht. Een andere verdachte droeg onder zijn capuchon een rode muts. De politie vermoedt dat de daders geen wapens bij zich hadden.

Plunderingen

In de stad vonden recentelijk meer roofovervallen plaats. Zo werd op 7 november een winkel van JD Sports aan het Bijlmerplein overvallen. Meerdere mensen renden toen de winkel in en maakten zich uit de voeten met spullen.

Een dag later was de winkel van kledingmerk Lacoste op het Rokin aan de beurt. Daar plunderde een groep overvallers op soortgelijke wijze de zaak. Naderhand hield de politie twee verdachten aan.

De politie wil niet zeggen of de overval op de Apple verband houdt met de eerdere overvallen. Wel nemen ze de kwestie hoog op. “Dit is diefstal in vereniging. Dat wordt ook zwaarder gestraft dan wanneer je zoiets alleen doet.”