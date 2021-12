Drie mannen krijgen tot twee jaar cel voor ‘vergisontvoering’ in Weesp

Beeld Joris van Gennip

Op 19 oktober vorig jaar werd een 25-jarige man in Weesp onder bedreiging van een vuurwapen uit zijn auto getrokken. ‘Ik ga je eentje geven als je schreeuwt,’ kreeg hij daarbij te horen. De man werd vervolgens meegenomen in een witte Volkswagen Golf.

In de auto kwamen de ontvoerders er al snel achter dat ze de verkeerde te pakken hadden. Desondanks werd hij geslagen en ernstig bedreigd. Zo zeiden de ontvoerders dat ze hem en zijn gezin iets aan zouden doen. Daarnaast werden er foto’s gemaakt van zijn rijbewijs, zodat de mannen wisten met wie ze te maken hadden. De kidnappers lieten hun slachtoffer uiteindelijk pas gaan onder de voorwaarde dat hij 50.000 euro zou betalen.

Een dag later belde Dioniel S., een van de ontvoerders, naar het slachtoffer om hem te vertellen dat het te betalen bedrag was verlaagd, naar 7000 euro.

Afluisterapparatuur

Op het moment van de ontvoering liep er al een onderzoek naar de groep criminelen. De recherche had auto’s die de mannen in gebruik hadden, volgehangen met afluisterapparatuur. Daardoor had de politie meegeluisterd bij de voorbereiding van de ontvoering. Het idee was kennelijk om ‘een Eritreeër’ te ontvoeren die zich bezighield met ‘F-game’ (fraude). Mede op basis van de afgeluisterde gesprekken konden de mannen worden opgepakt.

In het vonnis van de rechtbank werd gesteld dat de kidnap veel impact heeft gehad op het slachtoffer en diens gezin. De partner van het slachtoffer verbleef door de bedreigingen zelfs enige tijd in een safe-house van de politie.

Strafverzwarend is dat bij de ontvoering geweld is gebruikt. Zo werd de man in de VW Golf met zijn hoofd naar beneden gedrukt en kreeg hij klappen op zijn hoofd.

“Door verdachte en zijn mededaders is op kille wijze en uit pure hebzucht gehandeld,” aldus de rechtbank. “Zij zijn zover gegaan dat ze een onschuldig slachtoffer mishandeld hebben en met de dood hebben bedreigd.” Daarnaast noemde de rechtbank het verontrustend dat de verdachten dit criminele handelen in hun afgeluisterde gesprekken kennelijk als ‘werk’ hadden beschouwd.

Het Openbaar Ministerie had straffen tot vijf jaar geëist tegen vier verdachten. De rechtbank veroordeelde de 31-jarige Donovan W. tot twee jaar cel voor zijn rol bij de ontvoering en voor wapenbezit. Dioniel S. (30), die volgens justitie ‘de grote spin in het web’ was geweest bij de ontvoering, moet anderhalf jaar de gevangenis in. Derinio W. (23) krijgt een jaar. De vierde verdachte, de 31-jarige Dwight S., werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de kidnap.