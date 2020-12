Drie mannen gezocht in zaak vermoorde Pool

De drie mannen stonden in augustus 2020 op de Dam en zijn in contact geweest met de 40-jarige Poolse man. De politie is op zoek naar hen, zo meldt ze in Opsporing Verzocht. Ook liep er een persoon in witte capuchonjas met een selfiestick langs het groepje: ook die wordt gezocht door de politie.

Tekst gaat verder onder kaart

Rietkraag

De Poolse ‘Krzyszek’, zoals zijn bijnaam luidde, maakte deel uit van een subcultuurtje bestaande uit daklozen en sliep in tentjes aan de oever van de Sloterplas. Op 24 augustus werd hij door een passant in een rietkraag gevonden. Hij was zwaar toegetakeld. Duidelijk is dat hij het slachtoffer is geworden van grof geweld.

Malinowski kwam naar Amsterdam in de hoop een beter leven te vinden. Hij was op zoek naar werk, maar slaagde er niet in dat vinden. De coronacrisis vormde ook een obstakel voor hem. Het lijkt erop dat een conflict binnen zijn subcultuur heeft geleid tot zijn dood.

De hoofdofficier van justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die tot de oplossing leidt.