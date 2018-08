Drie aanhoudingen na poging liquidatie bedrijfsleider Spy City

De vermoede vluchtauto van de daders was aangetroffen op de A.A.H. Struijckenkade in Slotermeer. Verder onderzoek door de recherche leidde naar een woning in de buurt. Eén verdachte kon in de omgeving van die woning worden aangehouden. De twee anderen werden gepakt in de tuin van die woning.



De recherche denkt dat de daders de 31-jarige Sander uit Alkmaar even na tien uur dinsdagochtend wilden doodschieten, maar dat hun vuurwapen weigerde. Vervolgens hebben ze hem daarmee waarschijnlijk (voornamelijk) tegen zijn hoofd geslagen.



Niet aanspreekbaar

Hij ligt zwaargewond in een ziekenhuis en was woensdagmiddag nog niet aanspreekbaar, maar lijkt de aanval te overleven. Alle nu gearresteerde verdachten 'zitten in beperkingen' en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. De politie doet daarom ook geen verdere mededelingen meer over de zaak.



Het slachtoffer was al ongeveer vijf jaar bedrijfsleider van de spyshop. Meestal was hij als enige medewerker in de zaak aanwezig.