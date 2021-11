Drie mannen aangehouden na ongeregeldheden bij Heracles-Ajax

Supportersrellen tijdens de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax zaterdag. Beeld ANP

Tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en de Almelose club kwam het tot opstootjes tussen de supporters. Er moest daardoor worden opgetreden door de stewards van het stadion en de politie. De drie mannen (twee van 23 en een van 24) werden vlak na de wedstrijd aangehouden buiten het stadion van Heracles in Almelo.

De politie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en sluit meer aanhoudingen van supporters van beide clubs niet uit.

Heracles heeft laten weten de confrontatie tussen de fans te betreuren. “Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajaxsupporters die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop,” aldus de club. Het duel in Almelo eindigde in 0-0.

Geweld neemt toe

Geweld en overlast in en rond de Nederlandse voetbalstadions is de afgelopen weken sterk toegenomen. Dieptepunten waren de grote rellen na afloop van NEC-Vitesse, het belagen van bestuursleden van Feyenoordtegenstander Union Berlin en het gedwongen opstappen van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij werd thuis bedreigd door aanhangers van zijn eigen club. Na de wedstrijd NEC-Vitesse hebben vijftig mensen een stadionverbod gekregen.

Vrijdagavond braken rellen uit in het MVV-stadion in Maastricht tijdens de de Limburgse derby MVV - Roda JC in de eerste divisie. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid door toeschouwers. De scheidsrechter zag zich genoodzaakt om de wedstrijd na veertig minuten stil te leggen en de ME moest het stadion inkomen om de orde te herstellen. Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond doordat relschoppers onder meer stoelen en borden naar hen gooiden. Tien verdachten zijn gearresteerd.

Maandag komen de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, bijeen voor spoedoverleg.