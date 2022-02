Drie keer per dag cola en dan nog een sapje: Amsterdamse jongere drinkt veel te veel frisdrank

Onderzoekers hadden het niet verwacht, maar jongeren blijken veel meer frisdrank te drinken dan goed is. Dagelijks nuttigen Amsterdamse scholieren twee tot drie glazen en sommigen vinden het zelfs heel normaal om heel de dag door fris te drinken. Tijd voor actie, vindt de gemeente Amsterdam.

Een blikje cola uit de automaat, naar de supermarkt voor een energiedrankje en thuis nog een glas sinas: voor een op de drie Amsterdamse jongeren tussen de twaalf en zestien jaar is dit heel normaal.

Gemiddeld drinkt een scholier twee tot drie glazen frisdrank per dag, en daar geeft diegene drie tot vier euro per week aan uit.

Zo’n zeventig procent van de jongeren vindt het bovendien ‘heel normaal’ om de hele dag door frisdrank te drinken, staat in een woensdag gepubliceerd onderzoek van GGD Amsterdam.

Een onderzoek zo specifiek op frisdrank- en waterconsumptie onder jongeren is nog nooit eerder gedaan. Het verbaast de onderzoekers dan ook hoe ‘gewoon’ men frisdrank is gaan vinden, iets wat ze vooral terugzien in de toename van het aantal genuttigde zoete drankjes.

Flitsbezorgers

De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren om een beter beeld van de gezondheid in Amsterdam te krijgen. Frisdrank is een van de belangrijkste veroorzakers van overgewicht en obesitas. In de stad is een op de vier jongeren te zwaar, waardoor op latere leeftijd het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en mentale problemen toeneemt.

Uit de antwoorden blijkt dat 50 procent van de jongeren de frisdrank zelf in de supermarkt koopt, al spelen ouders ook een belangrijke rol: een derde van de jongeren krijgt van thuis frisdrank mee naar school. Slechts 12 procent van de jongeren drinkt bijna nooit een drankje waar gemiddeld 6,5 suikerklontjes in zitten. De meeste jongeren weten wel dat cola niet gezond is, maar van de ongezonde kanten van vruchtensap zijn ze zich minder vaak bewust: bijna 60 procent heeft het idee dat dit (heel) gezond is.

In het onderzoek worden ook oplossingen aangereikt om de consumptie van ongezonde dranken te laten afnemen. Ouders zouden minder geld aan hun kinderen moeten meegeven voor frisdrank, op scholen zou het helemaal niet meer verkocht moeten worden en ook rondom scholen moet het aanbod worden teruggedrongen; denk bijvoorbeeld aan flitsbezorgers die niet meer op schoolpleinen mogen leveren.

Zoals tabak

De belangrijkste aanbevelingen liggen echter buiten de stad. Een ‘bredere beweging’ is nodig om tegen te gaan dat het normaal is om frisdrank te drinken, zoals dit ook is gebeurd bij de ontmoediging van tabak.

Sobere verpakkingen, gezondere alternatieven aanprijzen, en reclame en marketing moeten worden aangepakt, omdat jongeren daar extra vatbaar voor zijn.

Bovenal moet de suikertaks die nu in het regeerakkoord staat, worden ingevoerd. De helft van de jongeren erkent dat hogere prijzen ze ervan zouden weerhouden om frisdrank te kopen. In veertig andere landen is een suikertaks al ingevoerd en ook daar zijn veel positieve effecten te ontdekken, oordelen de onderzoekers. ‘Het significante effect van een suikertaks is: verminderde verkoop en consumptie van frisdrank en afname van overgewicht.’

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) zegt het belangrijk te vinden dat men zich meer bewust wordt van de hoeveelheid suiker in frisdrank. “Dit onderzoek onderstreept de noodzaak voor een wettelijke suikertaks. Om overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen, is het aanpassen van nationale regelgeving van de prijs, marketing en van de eisen aan producten hiervoor een absolute noodzakelijkheid.”