Drie keer overvallen op weg van school naar huis: hoe onveilig is de Noord-Zuidlijn?

‘De derde keer Mama, de derde keer!’ riep Tip overstuur door de telefoon. Even daarvoor was opnieuw geprobeerd om hem te beroven, op klaarlichte dag, bij het busplatform op station Noord. Het was de derde keer in krap een half jaar tijd dat hij op de terugweg van school werd belaagd.

Door zes jongens was hij in een hoek gedrukt, kreeg een klap in zijn gezicht, werd geschopt, en ze dreigden hem mee te nemen zodat ze hem van al zijn bezittingen konden ontdoen. “Ik heb me los kunnen trekken, en ben weggerend. Wat kon ik anders doen? Ik was met twee vriendjes, zij waren met z’n zessen.” Nadat hij hulp had gezocht bij de balie van de busmaatschappij kwamen agenten en boa’s snel ter plaatse, maar toen waren de daders al gevlogen.

Tip reist iedere dag met het openbaar vervoer van Monnickendam naar zijn school in Amsterdam-Zuid. Eerst met de bus, en dan met de Noord-Zuidlijn naar station Europaplein. De heenweg is nooit een probleem, maar op de terugweg is het nu al drie keer misgegaan.

In juni werden hij en een vriendje in de metro geïntimideerd door een grote groep jongens, waarvan er twee hen volgden in de bus naar Monnickendam. Toen ze waren uitgestapt werden ze van achter aangevallen, kregen klappen, maar konden ontkomen aan hun belagers.

Een paar weken na de zomervakantie was het weer raak: vlakbij station Noord werd Tip ingesloten door drie jongens die eisten dat hij zijn jas zou afgeven. Tip weigerde, waarna ze afdropen. En na afgelopen donderdag is voor Tips ouders de maat vol.

Niet veilig naar school

“Het kan toch niet zo zijn dat kinderen niet veilig naar school kunnen gaan? Amsterdam is geen Monnickendam, dat snap ik ook wel, maar dat jongens op klaarlichte dag op een station beroofd worden vind ik onacceptabel,” zegt zijn moeder Sandra Donker.

Van het eerste incident en de laatste poging tot beroving is aangifte gedaan. Het GVB laat weten dat de camerabeelden van afgelopen donderdag veilig zijn gesteld en aan de politie overgedragen worden als daarom wordt gevraagd.

Bij het vervoersbedrijf zijn niet meer gevallen van berovingen op station Noord bekend, laat een woordvoerder weten, en naast het cameratoezicht wordt op het station gesurveilleerd door een team van service- en veiligheidsmedewerkers. De politie was niet in de gelegenheid actuele cijfers te geven.

Onrust in Noord

Straatroven zorgen al geruime tijd voor onrust in Noord. Vorig jaar werden, na een reeks straatroven op en rondom metrostation Noorderpark extra camera’s geplaatst. Binnen een jaar waren waren in de Vogelbuurt ruim 700 incidenten geregistreerd, waaronder auto- en fietsdiefstallen in de omgeving van het metrostation.

Ook werden zeventien straatroven rondom het station gepleegd, meestel door jongens van tussen de 13 en 23 jaar oud. Eind 2020 maakten bezorgde ouders een website waarop informatie over incidenten in Noord verzameld werd. De site veiligeroutes.nl lijkt niet meer in gebruik, maar toont tientallen berovingen of pogingen daartoe in het stadsdeel, veelal met jonge jongens als slachtoffer.

Onveilig gevoel

Het vriendje van Tip dat bij het eerste voorval betrokken was, durft niet meer met het openbaar vervoer naar school. Maar Tip, niet bang aangelegd, weigert om zijn reisroutine aan te passen. “Maar straks heeft er eentje een mes, ik weet niet wat ik dan moet doen.” Zijn moeder vindt het absurd dat ze zich dagelijks zorgen moet maken of haar zoon wel veilig thuiskomt, en dat is ook de reden dat ze haar verhaal in de krant wil doen.

Donker: “Misschien moet burgemeester Halsema er zelf maar eens gaan kijken. Die Noord-Zuidlijn heeft miljarden gekost, maar in de metro voelt het gewoon niet veilig. Hetzelfde geldt voor station Noord, ik zie daar nooit beveiligers rondlopen. Er hangen camera’s, maar die zorgen niet voor veiligheid. En een 14-jarige hoeft niet te rekenen op hulp van omstanders, want die zijn vaak bang zelf klappen te krijgen.”

Nadat haar zoon haar afgelopen donderdag in paniek had opgebeld, schreef Donker haar frustraties van zich af op Facebook: “Hij is niet van suiker, maar ik vraag me af hoe lang het dit keer zal duren voordat zijn woede en adrenaline plaatsmaken voor angst. En hoe dit nu verder moet, met mijn zoons op school in Amsterdam.”