Drie keer levenslang in liquidatiezaak Eris, ook andere forse straffen

De verdachten tijdens een eerdere zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

Twee andere verdachten krijgen de maximale tijdelijke celstraf van 30 jaar, een ander krijgt 29 jaar en 10 maanden.

De rechtbank ziet Delano ‘Keylow’ R. (52) als de onbetwiste leider van een criminele organisatie die ‘liquidaties zag als verdienmodel’ en daarmee ‘fulltime’ en ‘bedrijfsmatig’ bezig was. Amsterdammer Jermaine B. (39) en Feno D. (37) werkten volgens de rechtbank nauw met R. samen, gaven moordopdrachten door, zorgden voor vluchtauto’s, wapens en lokkers.

Die drie leiders krijgen levenslang.

Huiveringwekkende berichten

De rechtbank gebruikt de zeer uitvoerige biecht van kroongetuige Tony de G. voor het bewijs. Daarnaast gebruiken de rechters de enorme berg ‘huiveringwekkend’ ontsleuteld berichtenverkeer waarin ‘gewetenloos over mensenlevens gesproken wordt die kennelijk niets waard zijn’, zoals in het vonnis staat. In de berichten wordt op naargeestige toon besproken hoe liquidaties moeten worden gepleegd.

De rechtbankvoorzitter: “Vijf mannen, vaders, broers, zoons, partners en vrienden zijn vermoord. De liquidaties van 11 anderen zijn voorbereid (maar uiteindelijk mislukt of niet doorgegaan).” Sommige doelwitten die ontsnapten, zijn later alsnog geliquideerd, waarschijnlijk door andere rivalen.

Verreweg het meeste geweld werd vrijwel zeker gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi, maar die stond in Eris niet terecht omdat hij al in de aanpalende liquidatiezaak Marengo hoofdverdachte is (en een strafeis van levenslang hoorde, onlangs). Daarom spreekt de Erisrechtbank in het vonnis van ‘de vermoedelijke opdrachtgever Taghi’.

‘President’ Delano R.

De rechtbank ziet leden van de door Delano R. geleide motorbende Caloh Wagoh als belangrijk onderdeel van de criminele organisatie. Delano R. maakte foto’s en video’s van de ijzingwekkende ‘gesprekken’ die hij met medeverdachten over moorden en ander grof geweld voerde.

Twee mannen tegen wie het team aanklagers van het Openbaar Ministerie ook levenslang had geëist, krijgen respectievelijk 30 jaar cel en 6 jaar en 9 maanden, omdat niet alle misdrijven op hun aanklachten bewezen worden verklaard.

Prominente speler

Die laatste straf is voor Greg R., die al tientallen jaren een prominente speler is in de Amsterdamse onderwereld. Hij wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij één liquidatie en een aanslag op een huis in Doorn, maar wordt wel veroordeeld voor het lidmaatschap van de criminele organisatie en het mee voorbereiden van de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels in juli 2017. Dat heeft hij volgens de rechtbank gedaan door een loods in Mijdrecht beschikbaar te stellen voor de opslag van een of meer wapen(s) en het stallen van auto’s, terwijl hij wist dat Delano R. liquidaties liet plegen.

Tegen twee andere verdachten is in een van het grote Erisproces afgesplitste zaak ook levenslang geëist, voor het ‘lokken’ van Justin Jap Tjong naar een plek in Amsterdam-Osdorp waar hij uiteindelijk werd geliquideerd. In die zaak doet een andere rechtbank donderdag uitspraak. De Erisrechtbank kon hun zaak niet behandelen omdat twee rechters daaruit eerder al over andere zaken van hen hadden geoordeeld.

Alle straffen: Delano R. (52): levenslang

Feno D. (37): levenslang

Jermaine B. (39): levenslang

Greg R. (74): 6 jaar en 9 maanden

Willem B. (34): 30 jaar

Radjesh S. (51): 29 jaar en 10 maanden

Moriën J. (55): 30 jaar

Gwensley G. (38): 22 jaar en 10 maanden

Michel K. (48): 19 jaar en 6 maanden

Orhan P.: 14 jaar

Ferhan Y. (41): 1 jaar, dat hij al uitzat in voorarrest

Marcano M. (44): 1 jaar, dat hij al uitzat in voorarrest

Roël T. (60): vrijspraak

Reaginon A. (30): 20 jaar en 10 maanden

Ryan K. (39): vrijspraak

Eroll van M. (35): 19 jaar en 6 maanden

Ferman D. (35): 20 jaar

Patrick S. (36): 12 jaar en 6 maanden

Kroongetuige Tony de G. (37): 10 jaar

