Drie keer beschoten coffeeshop The Power blijft dicht

The Power werd door toenmalig burgemeester Van der Laan van de gedooglijst gehaald toen tijdens deze onderhandelingen de zaak voor de derde keer onder vuur werd genomen. Hierbij werd ook de bovenwoning geraakt.



De eigenaar heeft een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig om de zaak te heropenen. Ook moet de coffeeshop weer op de eerder opgestelde gedooglijst terechtkomen om softdrugs te kunnen verkopen.



Verlopen

Inmiddels is de exploitatievergunning van The Power verlopen, maar staat de zaak wel weer op de gedooglijst. De eigenaar is daarom van mening dat ook zijn gedoogverklaring niet langer zou moeten worden ingetrokken.



Met het vooruitzicht op een gedoogverklaring wil de eigenaar alvast open in de hoop dat de gemeente de exploitatievergunning nog later verstrekt.



De rechter oordeelt dat deze redenatie ietwat te voorbarig is. Het staat namelijk niet onomstotelijk vast dat de gedoogverklaring zal worden verstrekt, vanwege de plek op de gedooglijst.



Vorig jaar verloor de eigenaar ook een kort geding tegen de gemeente om de zaak weer te heropenen.



