Drie kandidaat-wethouders dingen naar zetel Landsmeer

We zullen ernaar streven iedereen zo gelukkig mogelijk te maken

"We zullen ernaar streven iedereen zo gelukkig mogelijk te maken," antwoordde de cafébaas spontaan op een vraag over het maken van lastige bestuurlijke keuzes.



Richard Quakernaat en Mandy Oud bevonden zich wel op vertrouwd terrein. Quakernaat is zittend wethouder voor de VVD, zijn concurrent Oud is de fractievoorzitter van D66. Ook zij maakten melding van een grote liefde voor de mens in het algemeen en de Landsmeerder in het bijzonder, maar konden daarnaast met een sterk inhoudelijk verhaal over de uitdagingen voor de komende vier jaar duidelijk maken dat zij het lokaal bestuur in de vingers hebben.



Schimmelvorming

Een nadeel van die ervaring is dat de zwakke plekken bekend zijn. Quakernaat toonde zich bezorgd over de klachten van huurders over schimmelvorming in hun woningen, maar kreeg natuurlijk de vraag wat hij de afgelopen vier jaar aan het probleem had gedaan. Oud moest op verzoek van haar eigen fractie ingaan op haar temperament: wat was er nodig om de kandidaat boos te krijgen?



Echte levendigheid bleef uit, ook omdat de burgers in de zaal niet hadden meegekregen dat zij hun vragen aan de kandidaten vooraf op papier moesten zetten. Toen dat onderdeel was aangebroken, bleek er dan ook geen enkele vraag te zijn ingeleverd. Dat was jammer.



Volgende week komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om in een geheime stemming de nieuwe wethouders te kiezen die het programma gaan uitvoeren waar zes van de zeven fracties het al over eens werden. Erg spannend zal die verkiezing waarschijnlijk niet worden.