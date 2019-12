Drie jongeren aangehouden in Centrum vanwege speelgoedwapen

Beeld ANP XTRA

De politie was groots uitgerukt na een melding dat in de omgeving van de Oostenburgervoorstraat een drietal mannen met ‘zware wapens’ zou rondlopen.

Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. Het bleek achteraf om drie minderjarige jongens te gaan die met een speelgoedpistool aan het spelen waren. Dat zouden ze daar in de buurt hebben gevonden.

De drie jongens mochten rond middernacht het politiebureau verlaten. Het hebben van een nepvuurwapen is in principe verboden, maar de politie kon niet aantonen dat het speelgoedpistool van de jongens was.