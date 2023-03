Drie jaar cel voor poging doodslag van zwangere gezinsbegeleidster

De rechtbank vindt niet dat de bedreigingen betekenen dat Chiara R. van plan was om het slachtoffer te vermoorden. Beeld ANP / Remko de Waal

Ook moet ze na het uitzitten van haar straf meewerken aan behandelingen voor haar psychische problemen, aan middelencontrole en aan een begeleid wonentraject.

Op 9 november vorig jaar ging een toen dertien weken zwangere gezinsbegeleidster op huisbezoek bij R., in de Bataviastraat, in de Indische Buurt in Oost. Daar werd ze twintig minuten lang geslagen, gewurgd, aangerand en gestoken met een stanleymesje. Ook goot R. heet water over haar nek en schouders, waardoor het slachtoffer eerste- en tweedegraads brandwonden opliep.

Het steken met het stanleymesje vindt de rechtbank voldoende om te spreken van een poging tot doodslag.

“Geweld tegen jeugdzorg vormt een rode draad door dit dossier,” zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling. Drie jaar celstraf, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, eiste hij tegen Chiara R. Hij doelde op dreigmails, met onder meer ‘Ik ga je kop eraf hakken’, die R. eerder dat jaar naar het slachtoffer en een andere jeugdzorgmedewerker stuurde.

De rechtbank vindt niet dat die bedreigingen betekenen dat R. van plan was om het slachtoffer te vermoorden. Het geweld is gepleegd in een opwelling, oordeelt de rechtbank. Vandaar de veroordeling voor poging tot doodslag, niet voor een poging tot moord.

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat R. kenmerken van borderline, posttraumatische stressstoornis en problematisch alcoholgebruik vertoont. De rechtbank vindt haar, net als haar psychiater, daarom verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter liet zich eerder tijdens de inhoudelijke behandeling uit: “Ik vind dit niet normaal, eerlijk gezegd. Ik moet me inhouden, maar dit is volstrekt idioot gedrag.”