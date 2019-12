Drie jaar cel voor plaatser handgranaat bij woordvoerder Nasr Moskee

De EOD haalde de handgranaat weg. Beeld ANP

Op 19 april plaatste de man de handgranaat op de brievenbus van het wooncomplex in de Eerste Coehoornstraat. De explosievenopruimingsdienst rukte uit om de handgranaat te verwijderen. Bouakili was op dat moment op vakantie in Marokko.

Uit het onderzoek dat volgde kwam de 21-jarige man als verdachte naar voren. Op het tape waarmee de handgranaat aan de brievenbus was bevestigd, werden zijn vingerafdrukken gevonden. Tijdens de rechtszaak bekende hij betrokken te zijn geweest bij het incident.

Daarnaast werd de man veroordeeld voor witwassen en mishandeling. Ten tijde van zijn arrestatie droeg hij een Rolex. Hoe hij die betaald had, kon de man niet verklaren. Ook deed zijn ex-vriendin aangifte van mishandeling. Tijdens de rechtszaak bekende hij zijn ex-vriendin inderdaad een klap te hebben gegeven.

Bedreigingen

In december vorig jaar werd Bouakili ook bedreigd. Via Whatsapp werd toen een filmpje verspreid waarin de woordvoerder van de Nasr Moskee werd bedreigd met de dood. In de opname was een briefje te zien met de naam Ali Bouakili, omringd door kogels en een Kalasjnikov. In het Arabisch stond er geschreven: ‘We komen eraan’.

De bedreigingen werden destijds gekoppeld aan de weigering van de moskee om een dodengebed te houden voor Sarah L. en haar dochtertje, die kort daarvoor in Syrië waren omgekomen bij een Amerikaans bombardement. De vader van L., die al vele jaren in de Nasr Moskee komt om te bidden, had het moskeebestuur daarom gevraagd.