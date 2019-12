Drie jaar cel voor man die Luce Tchouane (35) doodreed in Eerste Oosterparkstraat

Bloemen op de plek waar het verkeersongeval plaatsvond op de Eerste Oosterparkstraat. Beeld Lin Woldendorp

In augustus van dit jaar reed B. in de Eerste Oosterparkstraat Luce Tchouane aan met een snelheid van ongeveer 85 kilometer per uur, terwijl hij onder invloed was van ketamine. De vrouw overleed de volgende ochtend.

De rechtbank rekent B. zwaar aan dat hij ‘willens en wetens’ in de auto is gestapt en de stad is ingereden, terwijl hij zeer bekend was met de effecten van de drug.

Na het uitzitten van zijn straf moet B. zich laten opnemen in een forensische zorginstelling om van zijn drugsverslaving af te komen. Ook na die verplichte opname moet hij onder behandeling blijven en moet hij zich aanmelden voor een traject voor begeleid wonen.

Camerabeelden

B. werkte die ochtend in augustus in de tuin van zijn vader in Monnickendam en leende aan het einde van de dag diens auto om spullen te brengen naar zijn nieuwe woning aan de Wenckebachweg. Hij haalde zijn spullen eerst op bij zijn broer in Noord en stopte bij het BP-station vlakbij de afslag Durgerdam om ketamine te gebruiken.

Vervolgens reed hij rond kwart voor acht ’s avonds vanaf de A10 langs het Oosterpark. Tchouane fietste op hetzelfde tijdstip samen met haar man Thibault Frayssinet langs het park en stak over naar het fietspad in de Eerste Oosterparkstraat om richting de Wibautstraat te gaan. Het stel zou samen uit eten gaan.

Via camera’s van Bar Bukowski, waar veel mensen vanaf het terras het ongeval hebben zien gebeuren, is geconstateerd dat B. op dat moment hard over de trambaan scheurde en de Eerste Oosterparkstraat, een eenrichtingsstraat, in reed en op het fietspad terecht kwam. Daar botste hij tegen Tchouane aan die met haar bakfiets tegen een boom tot stilstand kwam. Tchouane, moeder van twee kinderen van één en zes jaar, overleed de volgende ochtend.