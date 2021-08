Drie jaar cel voor man die door Amsterdam reed met 14 kilo levensgevaarlijke witte heroïne

De witte heroïne die Grzegorz W. vervoerde. Beeld POLITIE

In 2014 en 2015 ontstond in Amsterdam grote onrust omdat tientallen toeristen witte heroïne hadden gekocht op straat, terwijl ze ervan uitgingen cocaïne te hebben gekocht. Na het snuiven van witte heroïne gaat het hart langzamer kloppen en vertraagt de ademhaling. Uiteindelijk kunnen gebruikers bewusteloos raken en een hartstilstand krijgen.

Grzegorz W. werd op 4 mei dit jaar voor een controle aan de kant gezet door de verkeerspolitie, die de 14 kilo pure witte heroïne in de ‘stash’ vond. In de auto zat ook een peilbaken verstopt, waarmee de auto van afstand was te lokaliseren.

De Pool zei niet van de drugs en het baken te weten. Hij had de auto voor een kennis opgehaald uit Rijswijk, zei hij, waar die zijn wagen had laten staan omdat hij had gedronken.

De officier van justitie geloofde niet dat derden een auto met zo’n waardevolle partij drugs zouden toevertrouwen aan iemand die van niets wist. De aanklager eiste vorige maand drie jaar cel.

De rechtbank is nog iets strenger en legt 40 maanden op (3 jaar en 4 maanden). De rechters merken in het vonnis op dat de 14 kilo pure witte heroïne na te worden versneden een veel grotere partij zou kunnen worden, die op straat had kunnen belanden.

De in beslag genomen auto, het peilbaken en de cryptofoon die de verdachte bij zich had, worden verbeurd verklaard.

Nepcoke

In totaal hadden in 2014 en 2015 tientallen toeristen in Amsterdam witte heroïne gekocht van straatdealers. In september en oktober 2014 overleden drie Britse toeristen in de stad nadat ze witte heroïne hadden gesnoven, in de veronderstelling dat het cocaïne was. Drie Deense toeristen overleefden het snuiven van witte heroïne ternauwernood in februari 2015.

Straatdealer Flip S. (toen 43) meldde zich twee maanden nadien bij de politie. Hij had zichzelf herkend op camerabeelden die de politie had verspreid. Hoewel hij volgens de politie eerst in tranen had gezegd degene te zijn geweest ‘die ervoor had gezorgd dat drie toeristen dood zijn’, ontkende hij dat hij al in 2014 aan die Britten witte heroïne had verkocht als cocaïne. Hij kreeg één jaar cel, alleen voor de verkoop aan de Denen.