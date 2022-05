Drie jaar cel voor man die 50.000 xtc-pillen vervoerde

De man werd aangehouden met 50.000 xtc-pillen in zijn auto. Beeld Getty Images

De man kreeg een stopteken van de politie omdat een koplamp kapot was. In de kofferbak werden vervolgens twee tassen met in totaal 27 kilo aan drugs gevonden.

Volgens zijn advocaat was de man zich niet bewust van de xtc-pillen in zijn auto. De tassen zouden door een klant in zijn taxi zijn achtergelaten.

Naast het vervoeren van de drugs werd de man ook veroordeeld voor verzet bij zijn aanhouding en het bezitten van een stroomstootwapen. Volgens de rechtbank is er niets dat wijst op nadere betrokkenheid bij drugsgerelateerde strafbare feiten.