Drie jaar cel voor Heinekenontvoerder Frans M.

Zijn zoon Rudi D.G. (26) kreeg twee jaar cel. De straf voor M. was gelijk aan de eis. Tegen D.G. was anderhalf jaar cel geëist.



Volgens de rechtbank staat vast wat de mannen begin oktober vorig jaar in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt van plan waren. Ze droegen kogelvrije vesten en hadden plaksnorren op. Ook hadden ze een speciaal geprepareerde kist voor een geldcassette bij zich. Een motorfiets en een bus stonden klaar voor de vlucht.



Het plan voor de overval viel in duigen doordat getuigen alarm sloegen. Een motoragent die poolshoogte kwam nemen, schoot M. in zijn been toen bleek dat hij een vuurwapen had. M.



Laurens B. (35), de derde verdachte in de zaak, werd vrijgesproken.