Drie jaar cel voor drillrapper (23) vanwege poging tot doodslag tijdens feest in Oostzaan

Tijdens het feestje in Oostzaan ontstond een ruzie over een betaling voor een ballon met lachgas. Er ontstond een worsteling, waarbij W. het slachtoffer met een mes in zijn linkerzij stak. De man liep een klaplong en een steekwond in zijn middenrif op, maar overleefde het incident.

Roan W. werd enkele dagen later aangehouden en was toen in het bezit van een machete. Hij wordt daarom ook veroordeeld voor verboden wapenbezit. In eerste instantie sprak de rechtbank hem vrij vanwege een gebrek aan bewijs, maar het gerechtshof komt daar in hoger beroep op terug.

'Roekeloze Roan’

Roan W., artiestennaam ‘RR’, Roekeloze Roan, komt uit Zaanstad. Hij werd eerder al veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn aandeel in een dodelijke steekpartij op de pier in Scheveningen in de zomer van 2020. Bij een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapformaties kwam de 19-jarige Cennetsson Janga (Chuchu) om het leven. Hij was gelieerd aan de Rotterdamse groep 24, die al sinds 2019 een hoog opgelopen vete had met 73 De Pijp uit Amsterdam.

Chuchu werd volgens de rechtbank door Roan W. en de even oude Darrel L. twee keer gestoken en overleed diezelfde dag. Beide verdachten werden veroordeeld tot 11 jaar cel. Een derde verdachte, de Amsterdamse frontman Tyrece B., werd later veroordeeld tot 3 jaar cel.

Roan W. was ook aanwezig toen in 2017 de 16-jarige Nick Bood in Zaanstad werd doodgestoken. Hij zat twee weken in voorarrest, maar werd vrijgelaten en is niet vervolgd. Wel werd hij gehoord als getuige. Later liet hij zich op sociale media en in zijn muziek laatdunkend uit over de dood van Nick Bood. Ook naar aanleiding van de gebeurtenissen in Scheveningen liet hij vanuit de gevangenis een filmpje online zetten waarin hij stoer rapt over de fatale gebeurtenissen op de pier.

