Drie jaar cel en tbs voor Bulgaar die zus wurgde in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

De man, die uit Bulgarije komt, was dakloos en verbleef tijdelijk bij zijn zus (toen ook 36 jaar oud) aan de Leusdenhof in Zuidoost. Zij had hem gesommeerd te vertrekken, waarna de man haar wurgde met een riem en alleen achterliet. De minderjarige dochter van het slachtoffer vond haar moeder diezelfde dag zwaargewond onder kussens en een stapel koffers in haar bed. Reanimatie mocht niet meer baten.

De politie hield Hristo H. twee dagen later aan. Hij vertelde de politie details over de manier waarop zijn zus was gedood. Daaruit bleek dat hij beschikte over daderkennis, aldus het OM. Volgens de man was het ‘in een paar seconden gebeurd’. Later verklaarde hij tegen de politie dat het noodweer was omdat de vrouw hem aanviel, maar dat vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Psychose

De man wilde niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Toch hebben gedragskundigen kunnen vaststellen dat hij aan paranoïde wanen lijdt, vatbaar is voor psychoses en aan een stoornis lijdt. Zo stichtte hij brand in zijn cel tijdens een psychose. Volgens de rechtbank leed de man vermoedelijk ook aan een psychose toen hij zijn zus wurgde. Daarom is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Voor moord met voorbedachte raad is volgens de rechtbank geen bewijs. De drie jaar celstraf is dan ook voor doodslag. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel en tbs geëist, maar de rechtbank laat de psychische staat van H. meewegen.

Er is grote kans op herhaling: de rechtbank ‘acht het zeer waarschijnlijk dat verdachte, in het geval dat hij onbehandeld wordt vrijgelaten, wederom in een isolement raakt waarin de druk zodanig op hem toeneemt dat een (verdere) psychotische ontregeling volgt’. Aangezien de kans op agressie dan groot is, acht de rechtbank de kans op recidive ook hoog. Ook nemen de psychotische wanen van de man toe in de cel.

Daarom legt de rechtbank naast de celstraf ook tbs op.