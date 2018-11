Drie illegale hotels voor tweede en derde keer gesloten

Het gaat om twee panden in het centrum en eentje in West. 'Het is uitzonderlijk dat in zo'n korte tijd drie van zulke zware gevallen van woonfraude worden aangetroffen,' laat de gemeente in een persbericht.



'Het gebeurt normaal gesproken maar een paar keer per jaar dat eigenaren opnieuw het risico nemen op torenhoge boetes en sluitingen. Blijkbaar denken ze dat de gemeente hen niet opnieuw controleert.'



Drie appartementen

In een huis aan het Singel waren drie appartementen illegaal omgebouwd tot zes verblijven met zestien slaapplekken. De eigenaar krijgt een boete van 61.500 euro. Bij een overtreding wegens woningonttrekking krijgen eigenaren standaard een boete van 20.500 euro per illegaal verhuurd appartement.



Een tweede pand vlakbij de Utrechtsestraat werd verkocht in 2016 nadat het eerder gesloten was. In januari van dit jaar bleek het opnieuw verhuurd te worden en nu is het voor de derde keer gesloten. Ook deze eigenaar moet ook een boete van 61.500 euro betalen.



Shortstay

Het derde illegale hotel is een pand van drie verdiepingen in de buurt van de Hallen in West, waar ruimtes verhuurd werden voor 184 euro per nacht. Omdat voor de kamers shortstayvergunningen waren afgegeven, zijn geen boetes wegens woningonttrekking gegeven. De vergunning is wel ingetrokken.



De panden blijven de komende zes maanden dichtgetimmerd. Pas als de eigenaar een plan overlegt over hoe de woningen weer legaal gebruikt gaan worden, mogen ze weer open.