Drie huisartsen over wachtlijsten: ‘Zelfs bij een sterfbed geen nachtzorg’

Mai Neijens (57), 24 jaar huisarts, Landsmeer

“Toen we laatst voor een patiënt belden, bleek de wachttijd voor een plek in een verpleeghuis één jaar. Er is nergens ruimte, niet in Landsmeer, maar ook niet in de verpleeghuizen in de buurt. Dat betekent dat een alleenstaande 88-jarige dame die goed bij haar verstand is, maar niet uit bed komt, veel pijn heeft, incontinent is en vier keer per dag wijkverpleging krijgt – het maximum – alleen thuis moet blijven. Nadat ze haar behoefte heeft gedaan, moet ze soms twee uur wachten voordat de thuiszorg komt om haar te verschonen. Dat is mensonterend. Ze kan niks zelf pakken. Geen eten, geen drinken. Ze heeft gelukkig een dochter die veel bij haar is. Maar als dit een jaar gaat duren, is dat wel héél erg lang. Je moet als huisarts vaak lange periodes overbruggen. Ik voel me daar niet altijd op toegerust. Soms denk ik: is dit nog wel verantwoord? Ik heb zes patiënten bij wie we, met veel hangen en wurgen, moeten wachten tot er eindelijk plek is. Ook voor de wijkverpleging moet ik heel erg leuren. Thuiszorgorganisaties kunnen het werk niet meer aan. Omdat ze geen aannameplicht hebben, kunnen ze dan dus ook een aanmelding weigeren. Dan moet ik een ander benaderen, die zegt ook nee.

En dus moet ik zoeken en zoeken en zoeken, totdat ik iemand heb die deze patiënt wil verzorgen. In de tussentijd is het eigenlijk mijn probleem. Als het dan ook niet lukt om mantelzorg in te schakelen, weet ik gewoon niet hoe ik dat moet doen.

Zelfs als een patiënt suïcidaal is, moet je dat als huisarts maar gewoon even overbruggen. Ik heb het twee keer gehad, waarbij één jonge patiënt langs de spoorlijn is weggehaald, de ander zwierf bij een gevaarlijke plek. De crisisdienst komt dan wel snel in actie, maar daarna wordt mij gevraagd of ik de zorg wil regelen. Dan blijkt er pas over twee maanden plek bij een ggz-instelling. Er zijn filmpjes en spotjes over suïcidepreventie, maar als je dan iemand beet hebt, dn moet je het een paar weken uitzoeken met zo iemand. Stel je voor dat de cardioloog tegen een patiënt met een hartaanval zegt: ‘Ik heb geen plek. Je moet even twee weken overbruggen.’ Ondenkbaar, maar net zo gevaarlijk.”