Drie hennepplantages ontmanteld in Westelijk Havengebied

In een pand in de Elementstraat vond de politie maandag ongeveer 500 plantjes.



Terwijl ze bezig waren met het onderzoek,meldde zich een man die zei de huurder van het pand te zijn. De man, die uit Amsterdam komt en 31 jaar oud is, werd aangehouden op verdenking van het produceren van softdrugs.



Dinsdag stelde de politie een onderzoek in naar een bedrijfspand op de Nieuw-Zeelandweg nadat iemand daar afgelopen weekend mensen op het dak had gezien. In dat pand werd ook een hennepkwekerij gevonden.



Polshoogte

Een 37-jarige man uit Amsterdam die poolshoogte kwam nemen wat de politie aan het doen was in zijn pand, is eveneens aangehouden op verdenking van het vervaardigen van softdrugs.



Later vond de politie nog een henepkwekerij op de Nieuw-Zeelandweg. Daar werd niemand aangetroffen.



Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen. In alle drie de kwekerijen werd illegaal stroom afgetapt. Daar zullen de eigenaren ook voor beboet worden.